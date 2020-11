VIDEO: ¡Paisanos, no están solos!”, asegura el Presidente a tabasqueños en su natal Tepetitán

Andrés Manuel López Obrador realizó este sábado un recorrido por su natal Tepetitán, en el municipio de Macuspana, para supervisar las acciones que se han realizado en apoyo a las personas afectadas por las inundaciones en Tabasco y visitó algunos albergues.

El presidente de México, recorrió el poblado acompañado del general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar) y a su paso saludó a sus paisanos quienes le agradecieron que haya acudido a verlos.

Ante la gente que empezó a reunirse en torno a él decidió subirse a una pequeña barda al lado del río Tulijá, desde donde le habló a unos 50 pobladores y, como en sus días de campaña, se comprometió con sus paisnos a no dejarlos solos, que no los olvidará y que el apoyo llegará.

Paisanos, paisanas, vengo a visitarles porque están pasando por una situación difícil debido a la inundación. Vamos a apoyarlos como siempre con víveres, con alimentación. Está el Ejército operando el Plan DN-III, me acompaña el general Sandoval, desde luego el gobernador de Tabasco Adán Augusto López.

Insistió en que primero es la vida y que lo material se puede reponer por lo que reiteró su llamado a la población a salvaguardarse.

Cuando baje el agua hay que desinfectar las casas, hay que limpiarlas bien, e inmediatamente después se va a aplicar un programa de apoyos para enseres, para muebles, para camas, lo que se perdió se va a reponer y luego viene un programa para ampliación de vivienda, para personas con discapacidad y para el campo

El mandatario reiteró a sus paisanos que no estaban solos y que se retiraba del lugar porque quienes no lo ven con buenos ojos van a decir “que vine alterar el orden y que no hay buena distancia!.

López Obrador recorrió algunas calles de la localidad, así como algunos albergues en donde saludó a algunas de los pobladores quienes le pedían apoyo.



Visitamos albergues en Tepetitán, en Macuspana, Tabasco. pic.twitter.com/GuVVP86IxU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 14, 2020

