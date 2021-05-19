Videojuego rinde homenaje a Kiyan Prince, futbolista asesinado

Quince años después de que la vida del joven aspirante a futbolista Kiyan Prince fuera brutalmente terminada fuera de las puertas de su escuela, su sueño de la infancia de ser fichado por el club de fútbol Queens Park Rangers se está haciendo realidad.

Prince, nacido en Londres, estaba haciendo un progreso impresionante en las filas de la academia del equipo en 2006 cuando, a los 15 años, fue apuñalado fatalmente mientras intentaba romper una pelea.

Su número de jugador será el 30, edad que estaría cumpliendo este año

Este martes 18 de mayo, en el aniversario de ese trágico día, el club firmó oficialmente a Prince y se le asignó el número 30 en el equipo. Al mismo tiempo, su personaje generado por computadora estará disponible para videojuegos.

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Es otro paso simbólico en un viaje de vida inesperado para el padre de Kiyan, el Dr. Mark Prince OBE, un ex campeón de boxeo intercontinental de peso pesado que derramó sentimientos de rabia y venganza en memoria de Kiyan.

"Agradezco el esfuerzo de todos los involucrados en este proyecto para darle vida, para hacerlo realidad. Mi hijo se habría convertido en jugador cuando era joven, en un jugador de treinta años. Tenía talento, cualidades de liderazgo, de determinación, trabajaba duro. Su filosofía de vida era cuidar a los demás, ser amable, reflexivo y cariñoso", dijo.

El personaje de Kiyan fue diseñado utilizando tecnología avanzada de ilustraciones fotográficas reales, junto con la opinión de la familia, ex compañeros de equipo y entrenadores sobre su personalidad y estilo, lo que significa que la carrera que se le negó a Kiyan, hoy se puede celebrar virtualmente, en pantalla.

"Al ver llegar este día, todo lo que sentía se ha hecho realidad. Lo he visto cobrar vida. En aquel entonces dije que esto iba a ser internacional, que Kiyan salvaría vidas, que algo grandioso iba a salir de esto. Lo hablé en ese entonces. Así que vivirlo 15 años después y verlo pasar es algo increíble para mí. Es otro nivel", dijo Prince.

Kiyan fue asesinado en 2006; trataba de parar una pelea en la que terminó apuñalado

Actualmente, Prince ofrece charlas y talleres de motivación para ayudar a los jóvenes a tomar mejores decisiones y alejarse de la violencia.

"He mantenido el legado de Kiyan al entrar en organizaciones todos los días y tener que revivir ese momento".

La inclusión de Kiyan en plataformas de videojuegos podría enviar un poderoso mensaje en contra de la violencia.

"La mayoría de estos muchachos, esta generación, juegan, así verán a Kiyan y si eso puede cambiar la mentalidad violenta, será un beneficio", dijo.

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