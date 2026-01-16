¿Amparo para no pagar la luz? Abogados advierten que es un fraude y terminarán cortándole el servicio

Si ha visto publicaciones en redes sociales que le prometen “ayuda legal” para dejar de pagar su recibo de luz o evitar cortes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tenga mucho cuidado: especialistas advierten que se trata de una estafa.

Estos supuestos gestores se anuncian abiertamente en grupos vecinales, aprovechándose de la necesidad económica y la desinformación de la gente. Su discurso suena convincente, pero el objetivo es quitarle su dinero a cambio de una protección jurídica inexistente.

El Modus Operandi: Cobran 7 mil pesos por mentiras

El equipo de investigación contactó a uno de estos estafadores para exponer su forma de operar. A cambio de supuestos “amparos”, exigen pagos elevados bajo la promesa de inmunidad ante la CFE.

“Yo realizo los amparos, sí... cobro, por ejemplo, cuando es multa sencilla y baja, pues yo cobro siete mil pesos”, se escucha admitir al gestor en una llamada grabada. Por esa cantidad, prometen la suspensión de cortes y hasta años sin pagar el servicio. Incluso, aseguran entregar sellos y calcomanías con supuestos folios de la Profeco para pegarlos en los medidores , alegando que esto detendrá a los trabajadores de la Comisión.

Sin embargo, la realidad es que esos sellos no tienen ningún valor jurídico; son simples impresiones utilizadas para engañar a la víctima mientras le piden que “exagere” quejas administrativas para justificar el trámite.

“No existe amparo para no pagar": Afirman expertos

Ante esta ola de fraudes , Julio Jiménez, Vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México, lanzó una advertencia categórica: no se deje engañar.

Bajo el marco legal vigente, y tras las reformas a la Ley de Amparo, no existe recurso legal que exima a un usuario de pagar por el consumo de energía eléctrica.

“Se los digo de manera categórica: no hay ningún amparo en este país... que pueda garantizar el no pago del consumo de un servicio de energía eléctrica”, explicó el especialista.

El abogado advierte que, en el “mejor” de los casos, estos falsos juicios solo logran retrasar el cobro por un tiempo (quizás un año), pero el desenlace es inevitable:

Sufrirá el corte de luz. Tendrá que pagar el adeudo acumulado (que habrá crecido durante el tiempo que dejó de pagar). Habrá perdido los 7 mil pesos que le dio al estafador.

Además, Jiménez alerta que dejar de pagar deliberadamente un servicio prestado por la CFE es un acto ilícito que podría acarrear otras responsabilidades legales para el usuario.