Giran nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”

La Fiscalía General del Estado de Tabasco ejecutó una nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, ahora por el delito de desaparición forzada de personas.

Con este nuevo cargo, ya suman 19 mandamientos judiciales derivados de esta misma línea de investigación, informó esta noche la institución en un comunicado.

¿De qué acusan a Hernán Bermúdez Requena?

Bermúdez Requena, mano derecha del senador Adán Augusto López, está acusado de asociación delictiva, secuestro exprés, extorsión y delincuencia organizada.

Sin embargo, días antes habría vencido el plazo para concluir la investigación complementaria del tabasqueño, dando a la Fiscalía de Tabasco un plazo de 15 días para presentar la acusación formal.

Al día de hoy, Requena permanece recluido en el penal del Altiplano, donde enfrenta otros procesos; aun así, las autoridades han continuado integrando nuevas causas en su contra conforme avanzan las indagatorias.

Así operaba Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”

El secretario de Seguridad está acusado de liderar este grupo criminal dedicado al robo de combustible, extorsiones,secuestros y venta de drogas, bajo el seudónimo “El Comandante”.

Según testimonios entregados a la Fiscalía General de la República, el detenido tenía la facultad de poner y quitar directores de los penales para facilitar la venta de drogas.

Testimonios mencionan que su influencia abarcaba también a la Fiscalía General del Estado, garantizando total impunidad.

¿Cómo fue detenido Hernán Bermúdez?

El exsecretario logró operar desde la oscuridad, hasta que la filtración masiva de información conocida como Guacamaya Leaks reveló que, durante la gestión de Adán Augusto López en Tabasco, un funcionario de su gobierno era un jefe criminal.

Aun así, cinco meses después, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Adán Augusto López como secretario de Gobernación y desestimó la veracidad de las filtraciones, asegurando que en Tabasco no pasaba nada.

Tras la exposición mediática, el funcionario se dio a la fuga, sin antes renunciar a su cargo bajo sus condiciones. Finalmente, fue encontrado rodeado de lujos en Paraguay en septiembre de 2025 y posteriormente extraditado a México, donde permanece recluido.