Revelan identidad del conductor que atropelló a aficionados en Cabo San Lucas; murió tras ser herido por la multitud

A casi una semana de que ocurriera el atropellamiento de aficionados en la zona turística de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, las autoridades de Baja California Sur confirmaron la muerte del conductor este martes 30 de junio.

El hombre identificado como el presunto responsable de atropellar a una multitud que sacudía su auto como parte de los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, habría muerto a consecuencia de las golpiza recibida aquella noche.

¿Qué se sabe del conductor que murió en Cabo San Lucas?

Autoridades confirmaron que el hombre señalado por atropellar a una decena de personas sobre el bulevar Lázaro Cárdenas la noche del miércoles 24 de junio, fue identificado como Roberto Arellano

De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre viajaba acompañado de otras personas, entre ellas menores de edad, cuando un grupo de aficionados comenzó a sacudir violentamente el auto.

Al verse en terrible situación, Roberto presuntamente aceleró y embistió a varias personas que se encontraban en la zona. Tras impactarse contra la acera, los asistentes obligaron al conductor a bajar y comenzaron a golpearlo, causándole diversas heridas.

Debido al estado de gravedad, Roberto Arellano permaneció internado durante siete días en el Hospital General Juan María de Salvatierra, en la ciudad de La Paz, hasta que a las 10:40 de este 30 de junio se notificó de su muerte.

¿Los aficionados serán detenidos por la muerte del conductor?

La Fiscalía de Baja California Sur informó que se abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos la noche del pasado miércoles 24 de junio en la colonia Centro de Cabo San Lucas

El atropellamiento masivo dejó un saldo de 17 personas heridas, entre ellas el conductor, y aunque en su momento se reportó que varios fueron dados de alta, el caso dio otro giro a raíz del fallecimiento del hombre.

Lo que pasó en Cabo San Lucas es lamentable. Ojalá también se pudiera castigar a los simios que iniciaron todo, como la tipa de blanco.#LosCabos #México pic.twitter.com/OU4PwjMD9x — Ast (@LadyAstsay) June 25, 2026

Si bien se desconoce si las personas que iniciaron todo fueron llamadas a declarar, las autoridades continúan con las investigaciones, el aseguramiento de indicios y las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

No obstante, muchos han cuestionado y defendido el actuar de Roberto, al considerar que solo intentó ponerse a salvo de la multitud que lo rodeó con motivo de las celebraciones por el resultado de México vs Chequia.