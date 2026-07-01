VIDEO | Robo en iglesia de Puebla: así fingió rezar para llevarse las limosnas

Un presunto robo al interior de una iglesia del municipio de Libres, Puebla, quedó registrado por cámaras de seguridad, luego de que un hombre aparentemente simuló permanecer en oración antes de acercarse a las alcancías donde los feligreses depositan sus limosnas.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y desataron una ola de reacciones entre usuarios que condenaron lo ocurrido.

Cámara de seguridad capta cada movimiento dentro de la iglesia

La grabación muestra que el hombre recorrió con calma el interior de la iglesia antes de ejecutar el presunto robo; su comportamiento llamó la atención porque permaneció entre las bancas durante algunos minutos, como si estuviera rezando; sin embargo, esperó el momento adecuado para actuar sin ser observado.

Después se dirigió directamente hacia las alcancías utilizadas para recibir las aportaciones de los asistentes al templo; tras manipularlas, continuó caminando por el recinto y se acercó a una imagen religiosa, donde aparentemente siguió buscando dinero antes de retirarse del lugar.

Las imágenes comenzaron a compartirse rápidamente en distintas plataformas digitales, donde cientos de usuarios expresaron su molestia por el hecho, al considerar que ocurrió dentro de un espacio destinado a la oración y la convivencia religiosa.

Entre los comentarios también hubo llamados para reforzar las medidas de vigilancia en iglesias y otros recintos similares, con el objetivo de evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse.

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Sin detenciones tras robo en iglesia en Liebres, Puebla

Hasta ahora no se ha dado a conocer si existe alguna persona detenida por este presunto robo ocurrido en la iglesia de Puebla; tampoco se ha informado el monto del dinero que habría sido sustraído.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y se ha convertido en uno de los casos más comentados de las últimas horas, debido a la forma en que el presunto responsable habría aprovechado un momento de aparente tranquilidad para intentar apoderarse de las limosnas depositadas por los fieles.