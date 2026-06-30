El grave error que pocos notan en una de las esculturas más importantes de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres

Miles de personas caminan cada semana por la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, en el Centro Histórico de Guadalajara, sin imaginar que una de sus esculturas más emblemáticas esconde un detalle que no corresponde con la historia del personaje al que rinde homenaje.

El error ha permanecido durante años a la vista de todos y solo quienes observan con atención logran descubrirlo.

Si visitas la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, este es el detalle que debes observar

La equivocación se encuentra en la estatua dedicada a Gerardo Murillo, mejor conocido como 'Dr. Atl', uno de los artistas e intelectuales más importantes de Jalisco; aunque el pintor perdió la pierna derecha en la última etapa de su vida, la escultura muestra amputada la izquierda.

El escultor jalisciense Miguel Miramontes representó al artista con la extremidad izquierda ausente, cuando los registros históricos señalan que la amputación ocurrió en la pierna derecha; con el paso de los años, este detalle se convirtió en una de las curiosidades más comentadas entre historiadores, guías turísticos y visitantes del Centro Histórico de Guadalajara.

Una de las versiones más difundidas apunta a que el error surgió porque Miguel Miramontes habría tomado como referencia una fotografía invertida, también conocida como efecto espejo, lo que habría provocado que la amputación quedara plasmada en la pierna equivocada.

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¿Quién fue el 'Dr. Atl' y por qué perdió una pierna?

Gerardo Murillo fue mucho más que un pintor; también destacó como escritor, geólogo, crítico de arte, filósofo y estudioso de los volcanes, además de convertirse en una de las figuras que inspiraron el muralismo mexicano.

Su estrecha relación con el volcán Paricutín marcó para siempre su vida; existen distintas explicaciones sobre la pérdida de su pierna; algunas apuntan a complicaciones derivadas de su permanencia en la zona volcánica, mientras que otras mencionan una gangrena provocada por una lesión, problemas circulatorios o enfermedades que agravaron su estado de salud.

Lo que sí está documentado es que la extremidad amputada fue la derecha.

Mucho más que un monumento: el sitio que resguarda la memoria de Jalisco

La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres fue inaugurada en 1952 como parte de la transformación del Centro Histórico de Guadalajara. Su diseño, de estilo neoclásico, incluye 17 columnas de cantera, un pebetero central y 98 nichos destinados a resguardar los restos de personajes que marcaron la historia del estado.

Inicialmente fue conocida como la Rotonda de los Hombres Ilustres, pero años después cambió su nombre para reconocer también a las mujeres que han dejado huella en Jalisco.

Entre las personalidades homenajeadas se encuentran José Clemente Orozco, Luis Barragán, Jorge Matute Remus, Juan José Arreola, María Izquierdo, Rita Pérez Jiménez, Fray Antonio Alcalde y el propio 'Dr. Atl'.

Más allá de su valor arquitectónico, este espacio conserva historias, personajes y hasta pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos.