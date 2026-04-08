Samuel García promueve a Nuevo León como imán para inversiones japonesas millonarias

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, impulsa el estado como destino clave para capital japonés durante su gira por Asia. En Tokio, sostuvo reuniones con líderes de gigantes como Nissan, Mitsubishi, Yazaki y Panasonic.

El mandatario estatal destacó los récords económicos que posicionan a Nuevo León en el primer lugar de América Latina y anunció inversiones por hasta 1.5 billones de dólares que generarán miles de empleos.

Nuevo León brilla con récords: primer lugar en América Latina

Samuel García expuso ante directores generales de empresas niponas las fortalezas únicas de Nuevo León. En la Embajada de México en Japón, el gobernador sostuvo reuniones con más de 30 compañías líderes, donde les resaltó que el estado ofrece condiciones superiores a cualquier otro en México.

“Hoy Nuevo León vive su mejor momento, somos sin duda primer lugar en todo América Latina en materia económica, en inversión, en empleo, en récords y eso me motiva a invitarlos a seguir invirtiendo, confiando y por supuesto, acompañarnos a Nuevo León”, destacó el gobernador.

Las empresas mostraron interés en expandir operaciones gracias al entorno de negocios, infraestructura avanzada, talento humano calificado y ubicación estratégica. Japón destaca por su innovación y calidad, con 68 proyectos registrados en Nuevo León que generan más de 7 mil empleos. En la administración 2021-2026, han confirmado 13 proyectos nuevos por 800 millones de dólares y más de 4 mil vacantes.

ÚLTIMA REUNIÓN DE TRABAJO EN JAPÓN



Terminamos nuestra gira de trabajo en Japón con nuestros amigos de @panasonic, uno de los gigantes de tecnología más importantes a nivel global, con más de 100 AÑOS en el mercado. En Nuevo León, ya cuentan con importantes inversiones en Apodaca… pic.twitter.com/O939Jg7O7o — Samuel García (@samuel_garcias) April 7, 2026

Inversiones japonesas millonarias: 1.5 billones y 8 mil empleos en automotriz

Samuel García anunció inversiones clave por alrededor de 1.5 billones de dólares de firmas japonesas en sectores automotriz y doméstico. Estas cifras se traducen en más de 7 u 8 mil empleos para Nuevo León.

“Vienen inversiones muy importantes, alrededor de 1.5 billones de dólares de empresas japonesas del sector automotriz, doméstico; al final eso se va a traducir en muchos empleos, yo estoy calculando más de 7 u 8 mil empleos que se van a dar en Nuevo León y con ellos seguiremos siendo primer lugar en economía, inversión extranjera y en empleo”, señaló el gobernador.

Después de la reunión principal, García se encontró con representantes de Yazaki Corporation, que ya invirtió 36.5 millones de pesos y opera 4 plantas en San Nicolás. También dialoga con Mitsubishi Electric para atraer inversión en una nueva planta de ensamble HVAC, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

En nuestra gira de trabajo por Japón, le estuvimos mostrando a nuestros compadres japoneses todo lo que pueden hacer en Nuevo León durante el MUNDIAL MÁS NORTEÑO. Y ahora, vamos a Corea para invitarlos a que vengan a vivir esta NUEVA SENSACIÓN. ¡Arráncate, compadre! 🇯🇵🇰🇷🦁⚽️👊🏻 pic.twitter.com/KFFZ1icoVF — Samuel García (@samuel_garcias) April 7, 2026

Reuniones clave con Nissan, Panasonic y más gigantes japoneses

El gobernador fortaleció lazos con el director ejecutivo de Nissan, para explorar colaboraciones en electromovilidad, digitalización industrial y proveedores estratégicos. Nuevo León forma parte de la cadena de suministro de Nissan en México, con más de 300 empresas automotrices.

Con Panasonic Holdings, abordó proyectos actuales y futuros. La compañía lleva más de 35 años en México, con operaciones en Apodaca y Escobedo en los sectores manufacturero y automotor.