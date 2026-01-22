Detienen a siete policías por el asesinato de un niño de 10 años en la costa de Oaxaca

Un caso que duele e indigna, porque policías, que se supone protegen a la ciudadanía, hoy están detenidos por su presunta participación en el asesinato de un niño de 10 años en el municipio de San Miguel Panixtlahuaca, en la costa de Oaxaca .

¿Qué pasó con el niño asesinado en San Miguel Panixtlahuaca?

De acuerdo con la investigación, el menor se encontraba la tarde del 18 de enero de 2026 en las inmediaciones de la cancha de fútbol del Barrio de Guadalupe, un lugar donde los niños se reúnen para pasar la tarde.

Testigos relatan que de la nada, elementos de la policía municipal arribaron y, tras su presencia, el niño y las personas que lo acompañaban se echaron a correr.

Acto seguido, se desató una persecución , donde se escucharon detonaciones de arma de fuego, según vecinos de la zona. No fue hasta que en la mañana del 19 de enero, el cuerpo del menor fue localizado a orillas de un río, en la colonia Cristo Rey.

Fiscalía de Oaxaca detiene a policías municipales: ¿quiénes están bajo investigación?

Tras darse a conocer los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado.

Como resultado, fueron detenidos siete policías municipales en activo, quienes ahora son investigados para determinar su grado de responsabilidad.

Aunque las autoridades han insistido en que el proceso está en curso, lo cierto es que los detenidos portaban armas de fuego y se encontraban en funciones.

¿Qué sanciones podrían enfrentar los policías detenidos?

El Código Penal de Oaxaca contempla sanciones severas cuando un homicidio involucra a servidores públicos. En otras circunstancias, el artículo 291 establece que a quien cometa homicidio calificado se les aplicará la pena de:

Treinta a cuarenta años de prisión.

En este caso, al tratarse de policías municipales, integrantes de corporaciones de seguridad, y si se comprueba que el crimen fue cometido, las penas podrían alcanzar entre:

70 y 105 años de prisión.

En lo que avanzan las investigaciones, el caso ha dejado varias preguntas abiertas, como: ¿por qué los policías iniciaron la persecución y detonaron sus armas? Mientras que, la familia exige justicia y pide que los elementos de seguridad dejen de abusar de su poder.