Familias sin servicios por no cooperar para fiesta patronal

Al menos 70 familias cristianas de la comunidad de San Lorenzo, perteneciente al municipio de Concepción Pápalo, Distrito de Cuicatlán en la región de la cañada en Oaxaca, solicitaron apoyo para que sean garantizados sus derechos de albedrío religioso, porque denunciaron que la asamblea de la localidad acordó quitarles servicios básicos por no cooperar para una fiesta patronal.

Además, denunciaron que la asamblea de la comunidad amenaza con desplazarlos de su comunidad en Oaxaca.

Víctor Contreras Peralta, habitante de la localidad relata lo ocurrido y exige se respeten sus derechos, además de que denunció las amenazas de que han sido objeto.

“Fuimos afectados nosotros por no cooperar en la comunidad de San Lorenzo acerca de las fiestas patronales, el día 10 de noviembre en la junta del pueblo de San Lorenzo, le comentaron al pueblo que nosotros no queríamos cooperar, entonces en ese momento, fue cuando ellos detuvieron a cuatro de nosotros, los detuvieron y al resto si no cooperabamos nos iban a despojar de nuestros bienes como es agua, luz, nos iban a despojar de nuestras tierras”, describió.

Por su parte, Valdemar Mariscal Peña, otro de los habitantes afectados asegura: “nuestros hijos ya no vayan a la escuela, el centro de salud tampoco ya no podemos asistir, no podemos tomar leña del área que corresponde a la comunidad para el uso doméstico”.

Las familias afectadas señalan que las sanciones por parte de la Presidencia Municipal han ido en aumento, que incluso, a los habitantes les tienen prohibido brindar algún servicio a las familias cristianas que ahí habitan.