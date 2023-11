Brasieres y cervezas: estos son los objetos que les arrojan comúnmente a los artistas en conciertos

Los conciertos son el espectáculo preferido del público a nivel mundial. Desde siempre, ha existido una fascinación hacia este tipo de eventos, principalmente porque la audiencia tiene la oportunidad de ver en vivo a sus más grandes ídolos musicales, quienes interpretan sus canciones preferidas.

Suele ser tanta la emoción del público por ver a un músico que adquieren boletos para verlos desde los lugares más cercanos a ellos; es decir, los más caros. Algunos de ellos se exaltan de más que terminan aventando cualquier objeto hacia ellos.

Algunos de los objetos que arrojan comúnmente son brasieres y vasos de cerveza. Sin embargo, hay gente que se sobrepasa y termina arrojando objetos mucho más pesados y peligrosos, como celulares.

Debido a los peligros que corren los artistas por parte de audiencia, las mismas organizadoras de los eventos han limitado al público en cuanto a los objetos que pueden ingresar a los conciertos. Tanta ha sido la limitación que los asistentes ya ni siquiera pueden entrar a los shows con mochilas normales, las cuales suelen ocupar para guardar todo lo necesario.

#LasRapiditas | @JESUSCISNEROS



🌞 ¡Cancelan concierto de Luis Miguel!https://t.co/hhi6O5u0iS



💔 ¿Dejaron a Sebastián Yatra?



🍼 Paris Hilton nos comparte un momento muy tierno. pic.twitter.com/lGgy9GGJoU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2023

¿Qué objetos están prohibidos en los conciertos?

La lista de objetos permitidos y prohibidos tiende a variar de concierto en concierto, pues las organizadoras de los eventos realizan estos listados con base en los lugares en donde se llevarán a cabo los shows; también suele cambiar a petición de los mismos músicos, quienes a veces solicitan la prohibición de objetos en específico.

Una de las promotoras de conciertos más importantes de México realiza una lista de objetos prohibidos para cada concierto. Los objetos que se suelen prohibir para cada evento son los siguientes:



Carteles de más de 11x43 cm

Pancartas ni posters

Cámaras profesionales

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras

Luces o baterías, a excepción de baterías externas para celulares

Dispositivos electrónicos grandes

Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti

Cigarrillos, cajetillas (abiertas o cerradas), vapes ni encendedores

Comida ni bebidas

Paraguas

Sustancias ilegales, drogas o parafernalia

Rayos láser

Medicamentos de venta libre

Peluches

Armas

Asimismo, también están prohibidos los siguientes tipos de bolsa:



Mochilas

Bolsa de diario

Tote bag grande

Funda de cámara

Bolsas de mesh

¿Qué objetos están permitidos en los conciertos?

Pero no todo está perdido, pues hay algunos objetos con los que puedes ingresar sin ningún problema. Los que sí están permitidos en los conciertos son los siguientes.



Lentes de sol

Tapones para oídos

Toallas y tampones (pieza individual cerrada)

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Los tipos de bolsas que sí puedes llevar son:

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 30x15x30 cm

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 cm

Bolsas de almacenamiento transparentes como Ziploc o parecidas (medianas)

Cangureras que no excedan 11x16 cm

Puede que la cantidad de objetos permitidos sea exageradamente corta; sin embargo, hay eventos (no en todos) en donde lo que no puedes ingresar lo puedes dejar en los lockers, los cuales tienen un costo adicional (no suelen pasar de los 50 pesos).