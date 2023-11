Paul McCartney: así se vivió el primer concierto del exBeatle en el Foro Sol

Paul McCartney regresó a México después de seis años. El exbajista de The Beatles conquistó al público mexicano en la primera de dos fechas que tiene programadas en la capital del país, siendo el Foro Sol el recinto que escogió para llevar a cabo el espectáculo de su más reciente gira, Get Back.

Antes de las 21:00 horas, el Foro ya se encontraba totalmente lleno, todos esperaban con ansias a que el artista británico saliera al escenario.

Poco después, la música de fondo que amenizaba el lugar dejó de sonar. Más tarde, Paul y sus músicos salieron a darle la bienvenida al público.

Luego de esto, Paul McCartney no hizo esperar más a los presentes y comenzó la noche con uno de los primeros temas de la agrupación inglesa: Can’t Buy Me Love.

La velada siguió con un repertorio de temas tanto de The Beatles como también de Wings, agrupación de la que fue parte durante la década de los 70. También mostró un poco de su catálogo de canciones de su carrera como solista tanto clásicas como también recientes.

Mientras tocaba algunos de los temas clásicos de The Beatles, también se proyectaban videos e imágenes de los tiempos en que la banda aún seguía vigente. Entre ellos, aparecieron John Lennon y George Harrison, dos de los integrantes que lamentablemente perdieron la vida décadas atrás.

Paul McCartney ofreció una noche llena de éxitos en el Foro Sol. | Paul McCartney/Facebook

Uno de los momentos más eufóricos fue durante Live and Let Die, en donde se usó distintos tipos de pirotécnica que se mezclaban con la intensidad y las notas altas y bajas de la canción.

Pasada más de dos horas de show, el músico interpretó uno de los temas preferidos de los fanáticos de The Beatles y Paul: Hey Jude. Durante la canción, el público coreó la famosa letra y movió sus brazos de un lado para el otro al ritmo de la melodía. Después de esto, él, junto a sus músicos, se retiraron del escenario.

Momentos más tarde, salieron una vez más para tocar los últimos temas de la noche. Y finalmente, como el músico acostumbra a hacerlo, cerró con The End, uno de los temas finales de The Beatles. Sin duda alguna, fue una noche llena de nostalgia y homenajes que hicieron que todos los fans gritaran, brincaran e incluso lloraran.

Veremos si su segundo show aguarda más sorpresas.

¿Qué famosos estuvieron en el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol?

Paul McCartney no fue la única celebridad que captó la atención durante su primera presentación, pues algunos famosos también hicieron acto de presencia entre el público, pues, al igual que los demás, también deseaban ver a cantante.

Uno de ellos fue Lenny Kravitz, músico estadounidense conocido por temas como “Again” y “Are You Gonna Go My Way?”.

Lenny Kravitz se presentó casualmente entre la gente del Foro Sol para ver a Sir Paul McCartney

¡Qué gran crossover!

Otro fue Drake Bell, músico y actor conocido mundialmente por haber protagonizado la comedia Drake y Josh.

Drake Bell estuvo presente en el primer concierto de Paul McCartney en el Foro Sol.

Sin embargo, hubo gente que no pudo ingresar al concierto, por lo que decidieron escucharlo desde el puente que conecta al Foro Sol y al Palacio de los Deportes.

¡Tocó escuchar a Paul McCartney desde el puente! Decenas disfrutan del concierto en el Foro Sol desde un puente en Río Churubusco



📽️: @Deidali pic.twitter.com/GHfIMTCGZ8 — adn40 (@adn40) November 15, 2023

Recordemos que el Foro Sol cuenta con la capacidad para albergar a 65 mil personas, razón por la cual el recinto se encontraba abarrotado de gente durante el primer concierto de Paul McCartney.

Sir Paul McCartney frente a mas de 65 mil personas en el Foro Sol

El próximo concierto que realizará Paul McCartney en el Foro Sol será el jueves 16 de noviembre.