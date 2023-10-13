Desarman y se llevan a 8 policías estatales en Ocosingo, Chiapas

Ocho elementos de la Policía Estatal fueron retenidos en Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, Chiapas; refieren que un posible grupo de pobladores los desarmaron y se los llevaron mientras cumplían con un recorrido de rutina.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública son 7 hombres y una mujer informan fuentes al interior de la corporación.

La Vocería de seguridad indica que al parecer un grupo de pobladores retuvo a los uniformados para exigir el cumplimiento de alguna exigencias.

Se desconoce qué grupo pudo haber echo esto y el paradero de los policías estatales

