Desarman y se llevan a 8 policías estatales en Ocosingo, Chiapas
La mañana de este viernes 13 de octubre, la Vocería de Seguridad confirmó que 8 policías estatales fueron retenidos en un poblado de Ocosingo, Chiapas.
Ocho elementos de la Policía Estatal fueron retenidos en Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, Chiapas; refieren que un posible grupo de pobladores los desarmaron y se los llevaron mientras cumplían con un recorrido de rutina.
Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública son 7 hombres y una mujer informan fuentes al interior de la corporación.
La Vocería de seguridad indica que al parecer un grupo de pobladores retuvo a los uniformados para exigir el cumplimiento de alguna exigencias.
Se desconoce qué grupo pudo haber echo esto y el paradero de los policías estatales