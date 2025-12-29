Lavaba su auto en Guadalajara y lo ejecutan | ZMG de noche

En la información más relevante de la Zona Metropolitana de Guadalajara , un hombre fue asesinado en la capital de Jalisco, durante la noche del 28 de diciembre de 2025. Las primeras versiones indican que la víctima, de aproximadamente 35 años de edad, estaba lavando un automóvil cuando el agresor lo atacó de forma directa.

Noche de violencia en Guadalajara: asesinan a hombre mientras lavaba su auto

El ataque sucedió en el cruce de Circunvalación y Hacienda Santa Cruz del Valle. El hombre, con una herida de bala, buscó refugio en una tienda de abarrotes en las cercanías, lugar donde finalmente falleció.

Paramédicos acudieron a la zona y confirmaron que ya no tenía signos vitales y atestiguaron que tenía dos impactos de bala, uno en el lado derecho del tórax y uno más en el antebrazo izquierdo.

Las autoridades encontraron un casquillo percutido, así como manchas de sangre. Tras disparar contra su víctima, el tirador escapó. La Fiscalía ya inició las investigaciones correspondientes.

Caos vial en avenida Revolución: choque múltiple y volcadura deja tres heridos

Un aparatoso choque entre tres vehículos en Guadalajara dejó un saldo de tres lesionados, entre ellos una menor de edad. El incidente sucedió en Revolución al cruce con Corregidora.

El accidente fue de tal magnitud que hasta uno de los autos involucrados quedó completamente volcado. Tras ser evaluados por paramédicos, las personas lesionadas firmaron un desistimiento. Personal de emergencias acudió a remover los vehículos siniestrados y limpiar el asfalto, el cual quedó cubierto con vidrios rotos.

Mientras que el probable responsable, quien habría saltado el camellón, fue detenido por la policía vial para deslindar responsabilidades.

Riña en Zapopan: joven de 24 años es atacado con un machete en la colonia Pedro Moreno

Tras una riña en la colonia Pedro Moreno, en Zapopan, un hombre resultó con lesiones causadas por un machete. La víctima, de 24 años de edad, sufrió heridas en la cabeza y en el brazo derecho, por lo cual fue atendido en la Cruz Verde Federalismo. La Fiscalía del estado inició una investigación sobre este caso. El estado de salud del hombre es reportado como regular.

