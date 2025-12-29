Ella era Nataly Montserrat: joven encontrada sin vida en Quintana Roo y prima de la esposa de Capi Pérez

La Fiscalía de Quintana Roo confirmó la muerte de la joven veterinaria Nataly Montserrat González Barro , quien también era prima de Itzel Barro, influencer y esposa del conductor Capi Pérez.

Nataly llevaba desaparecida desde el jueves 25 de diciembre, pero tres días después, Itzel, mejor conocida en redes sociales como Hola Enfermera, confirmó la triste noticia.

Lo que se sabe de la muerte de Nataly Montserrat González Barro; prima de Hola Enfermera

A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que el cuerpo de Nataly Montserrat fue localizado muy cerca de su domicilio, en un área verde ubicada frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez.

Las primeras investigaciones señalan que la joven, de profesión veterinaria, habría salido de su casa tras una fuerte discusión con su pareja.

Hasta el momento, la Fiscalía descartó el delito de feminicidio , ya que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia; sin embargo, las indagatorias continúan bajo el protocolo de perspectiva de género.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Nataly fue vista por última vez la tarde del 25 de diciembre, aunque el reporte de desaparición se levantó hasta el sábado 27, fecha en la que se activó el Protocolo Alba.

Durante el operativo de búsqueda, autoridades localizaron primero algunas de sus pertenencias y, metros más adelante, encontraron el cuerpo de la joven.

¿Quién era Nataly Montserrat?

Nataly tenía 30 años de edad y ejercía como veterinaria en el municipio de Benito Juárez. Familiares y personas cercanas la describieron como una joven alegre, divertida y cariñosa.

Su prima, la influencer Itzel Barros, había compartido días antes un video en redes sociales solicitando apoyo a la ciudadanía para dar con su paradero. Posteriormente, fue ella misma quien confirmó la noticia con un mensaje en Instagram:

“Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su comprensión y discreción”.

Tras la lamentable noticia, amigos y seres queridos compartieron diferentes publicaciones para darle el último adiós, mientras la comunidad pide que el caso sea esclarecido.