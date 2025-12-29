Luisa Camila Serrano es hallada sin vida tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Después de que el Tren Interoceánico se descarrilara en Oaxaca, comenzó a circular la fotografía de Luisa Camila Serrano, quien viajaba en la locomotora y no había sido localizada; desafortunadamente, la familia encontró sin vida a la menor de 15 años.

La quinceañera viajaba con su hermana y mamá en el tren, quienes resultaron lesionadas y las trasladaron al hospital “Macedonio Benítez Fuentes”, de Juchitán, pero de Luisa no se sabía nada.

“Pues, pasó lo que pasó y, en el momento, la mamá gritaba que ayudaran a su hija, porque estaba supuestamente, ahora sí, que entre los fierros ahí y que ayudaran a su hija”, contó Jacinto Serrano, tío de la Luisa Camila.

Después de varias horas de búsqueda, Luisa Camila Serrano fue localizada sin vida, sumándose a la fatal cifra de víctimas, de personas que no pudieron llegar a su destino por este descarrilamiento.

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Plantel 155, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca, lamentó la muerte de su estudiante, quien cursaba la carrera de Salud Comunitaria.

Tren Interoceánico se descarrila: 13 personas murieron en el accidente

La Secretaría de Marina explicó que en el tren viajaban 250 personas, cuando se descarriló el domingo 28 de diciembre. Hasta ahora hay 13 fallecidos y más de 100 personas fueron trasladadas con diferentes heridas a hospitales.

Hasta el punto del accidente se trasladaron agentes del Ministerio Público Federal, así como policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, para hacer las indagatorias correspondientes.

🚨 Tren Interoceánico, Oaxaca



Recuperan la caja negra para investigar el accidente. También se confirmó el hallazgo del último cuerpo de las 13 víctimas.



Luisa Camila, estudiante de 15 años del Conalep de Salinas Cruz, estaba como desaparecida, ya encontraron su cuerpo.



El lunes 29 de diciembre se recuperó el registrador electrónico Pulse, es decir, la caja negra ferroviaria que registra de forma continua datos como velocidad, posición del acelerador, presiones del freno, dirección de avance y otras señales críticas de la locomotora.

La Fiscalía General de la República (FGR) analizará esos datos para determinar las causas del descarrilamiento, ya que la caja negra contiene información básica sobre el comportamiento de la maquinaria en tiempo real.

El accidente del Tren Interoceánico destapó señalamientos de “amiguismos”, en los que estaría involucrado Bobby López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue el propio exmandatario quien confirmó que el tren sería operado por el Estado y su hijo, lo supervisaría “como honorífico” y presuntamente, sin cobrar.

La oposición pidió que se investigue con claridad el descarrilamiento del Tren Interoceánico, así lo apuntó Irais Reyes, diputada de Movimiento Ciudadano.

“No queremos que la Marina, revise a la Marina, sino que sea justamente una auditoría externa la que encuentre a las personas responsables de lo que sucedió y garantice la seguridad del uso de ese tren en un futuro”, sentenció la legisladora.

