Cae otro implicado en el asesinato de Carlos Manzo; lo identificaron por un chat de WhatsApp

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo , confirmó la detención de otra persona presuntamente ligada al asesinato del edil michoacano, quien habría sido identificado a partir de un grupo de WhatsApp en el que se planeó el ataque.

La presidenta municipal señaló que no ha tenido contacto directo con la Fiscalía, por lo que espera que en los próximos días se le brinde mayor información sobre la identidad de otro de los posibles responsables.

¿Cuántos detenidos van por el asesinato de Carlos Manzo?

Antes de esta nueva captura, se reportaban nueve personas detenidas por el crimen cometido contra el líder del Movimiento del Sombrero, quien la noche del 1 de noviembre recibió múltiples impactos de bala durante el Festival de Velas del Día de Muertos , en Uruapan, Michoacán.

El ataque provocó indignación a nivel nacional, ya que el edil había solicitado en reiteradas ocasiones apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para el envío de más elementos de seguridad ante la ola de violencia en el municipio, así como al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

Entre los presuntos responsables se encuentran siete escoltas municipales, arrestados por el delito de homicidio calificado por omisión, así como:



Hasta el momento, suman 10 personas detenidas, luego de que se confirmara que el nuevo sospechoso habría participado en el chat donde se coordinó el ataque.

Asesinato contra Carlos Manzo fue planeado por WhatsApp

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía del Estado de Michoacán reveló la existencia de un chat de WhatsApp en que "El Licenciado" coordinó desde el primer minuto el ataque que acabó con la vida de Carlos.

Según las reconstrucciones, en este chat se compartían imágenes y videos para informar sobre cualquier movimiento:



18:06 HRS: Ramiro "N", uno de los sicarios encontrado muerto sobre la carretera Uruapan-Paracho, envió un video al grupo donde se observa la ubicación de la jardinera de la Plaza Morelos, informando que se encontraba en el sitio para ubicar al "cliente" (el apodo que usaban para referirse al alcalde).

19:45 HRS: Los integrantes del grupo confirmaron que Carlos Manzo ya se encontraba en el festival.

20:00 HRS: Ramiro "N" informó que uno de los agresores estaba muerto y que el edil estaba siendo atendido.

20:14 HRS: Ramiro "N" pidió que recogieran a su colaborador, Fernando Josué "N", para después darse a la fuga.

Gracias a los mensajes también se pudo saber que los sicarios habrían planeado un primer atentado contra el exalcalde la noche del 30 de octubre.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que el intento de asesinato ocurrió en una gasolinera, pero los presuntos responsables habrían cometido un error que hizo que el plan fallara