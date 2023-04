Así puedes ocultar un chat en WhatsApp sin tener que borrarlo

WhatsApp es la aplicación de mensajería móvil más utilizada en México, ya que con solo tener conexión a Internet, permite enviar fotos y videos a nuestros amigos o familiares más queridos. Aunque muchas veces, ya sea por recuerdos o nostalgia, busquemos ocultar algún chat sin tener que borrarlo, para ello, la app cuenta con un sencillo truco.

Se trata de la función ‘archivar chat’, que permite ocultar un chat individual o de grupo de la lista para organizar mejor tus conversaciones. Al activar esta opción, el usuario no podrá ver más los mensajes, pero quedarán guardados en una ventana especial de WhatsApp para cuando se necesite consultarlos.

Cabe destacar que si el usuario elige activar la herramienta de ‘archivar chat’ la aplicación de mensajería móvil no notificará a la persona cuya conversación se ocultó, por lo que no existe forma de saber si alguien decidió no mirar más tus mensajes. De igual forma, cada vez que recibas una notificación de este chat no tendremos una alerta como comúnmente estamos acostumbrados.

¿Cómo ocultar una conversación de WhatsApp?

Activar esta función en nuestro teléfono es muy sencillo y únicamente tomará dos sencillos pasos:



Ve al chat individual o de grupo que quieras archivar, luego, haz clic en Menú, deslizando la ventana con los tres puntos o la flecha hacia abajo. Haz clic en Archivar chat.

Una vez que el chat se encuentre oculto, no podrá encontrarse en el inicio de nuestro WhatsApp, por el contrario, si queremos visualizar el contenido, tendremos que entrar al apartado que se localiza en la parte superior de las conversaciones más recientes.

¿Cómo localizar un chat archivado en WhatsApp?



¿Se borran las fotos y videos cuando archivas un chat en WhatsApp?

La función para archivar chats cuenta con algunos puntos importantes, por ejemplo, no notificará a los usuarios del otro lado de la conversación que esta se ha ocultado, asimismo si recibimos un mensaje tampoco se enviará un aviso, pero sin duda la mejor ventaja es que esta opción no elimina el contenido de la charla.

La opción de WhatsApp se convierte en una gran alternativa para quienes deseen ocultar un chat sin tener que borrar su contenido y sobre todo, las imágenes y videos permanecerán en la conversación.

¿Cómo desarchivar un chat de WhatsApp?

De lo contrario, si lo que queremos es desactivar esta función, solo tendremos que repetir los mismos pasos para activarla:



Busca el nombre del contacto o el asunto del grupo.

También puedes hacer clic en Menú, dirigiéndote a los tres puntos o el ícono de la flecha hacia abajo sobre tu lista de chats > Archivados. Ve al chat individual o de grupo que quieras desarchivar, luego, haz clic en Menú > Desarchivar chat.

Así de sencillo es archivar o desarchivar una conversación en WhatsApp, una opción de la aplicación de mensajería que se presenta para ocultar conversaciones sin tener que borrarlas.