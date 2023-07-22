¡Temperaturas récord! Los países que superaron sus máximas temperatura por la ola de calor

A lo largo de las últimas semanas del 2023, la ola de calor que ha impactado el mundo ha dejado registros históricos respecto al nivel de temperatura durante las horas de sol más intensas, motivo por el que se han levantado las alarmas y tomado medidas extremas para evitar los daños a la salud.

Medios internacionales han calificado como "extremo" el calor en ciertos países de Europa y Asia, titulares sustentados por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de EE.UU, quienes registraron la temperatura global más alta en la historia de nuestra civilización, con un promedio de 17,18 grados centígrados el pasado martes 4 de julio.

Pero hablando de lugares específicos, hay varios países que alcanzaron máximas históricas en su recuento particular, con el caso de Irán como uno de los más impactantes, pues el Aeropuerto Internacional del Golfo Pérsico registró 66.7 grados al medio día del pasado 16 de julio.

¿Cuáles son los países que más calor alcanzaron en el mundo por la ola de calor 2023?

Otros países que batieron sus propios récords de temperatura alrededor del mundo por la ola de calor fue China, donde las cifras llegaron a 52.2 grados centígrados en Xianjing, lo que significa dos grados por encima del último récord en el 2017.

En Italia y España, concretamente en las ciudades de Roma y Barcelona, se superaron sus propios récords de temperatura al alcanzar 42.9 y 45.3 grados, países que también tuvieron que encender las alertas; así como Grecia, donde incluso tuvieron que cerrar parte de Acrópolis en medio de la ola de calor más larga de su historia.

Ola de calor 2023: ¿Qué es el Valle de la Muerte, en Estados Unidos?

Otro caso particularmente turístico es el Valle de la Muerte, en California, Estados Unidos. En esta entidad se registran promedios de 50 grados centígrados durante esta época y el máximo alcanzado es de 56°C, pero sobresale por ser un sitio visitado por miles de turistas para experimentar el calor extremo.

Recientemente, el pasado 18 de julio, falleció un hombre de 71 años mientras visitaba esta zona, quien fue vinculado directamente con el calor, a pesar de que el parte médico no señalaba como la ola de calor como causa mortal. Un día antes, otro hombre de 65 años falleció mientras pasaba por esta zona, por lo que se trata de un sitio vinculado con la muerte, motivo por el que se ganó este apodo.