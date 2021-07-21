Por ola de calor en Reino Unido, bebé sufre quemaduras en pies

Natasha Trevethan, enfermera y madre de un bebé, no se percató de que el menor caminó descalzo en la cocina, lo cual le provocó quemaduras en los pies debido a la ola de calor que azota a Reino Unido y otras naciones europeas.

La mujer compartió en redes sociales algunas fotografías donde se podían observar las heridas del bebé, provocadas por caminar en las baldosas de la cocina calientes.

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Pensé en compartir nuestra terrible experiencia con nuestro pobre niño para crear conciencia. No había forma de que hubiéramos pensado que esto podría ser el resultado del piso de nuestra cocina.

Según medios internacionales, el bebé no pudo reaccionar cuando sintió que sus pies se quemaban, debido a su corta edad, por lo que su madre fue quien lo rescató cuando escuchó su llanto y notó las heridas.

Madre comparte caso para prevenir más quemaduras por el sol

El bebé fue trasladado de urgencia a un hospital, donde recibió tratamiento y vendaron sus quemaduras.

“Odiaría que esto le sucediera al bebé de otra persona”, aseveró Trevethan.

La ola de calor que se registra en Reino Unido y otros países de Europa ha dejado temperaturas de hasta 30 grados y según medios internacionales, las baldosas expuestas al sol podrían llegar hasta los 62 grados.

Los bomberos de Reino Unido advirtieron a las familias que tengan cuidado con los vidrios y los espejos, ya que hace unos días atendieron una emergencia causada por la luz del sol, que se refractó a través del cristal de un balcón y provocó que varias cajas de cartón se incendiaran.

“El sol es especialmente fuerte durante estos meses de verano, pero los incendios causados por la luz solar refractada y reflejada pueden ocurrir durante todo el año y en realidad son bastante comunes”, añadieron.

En tanto, la Oficina Meteorológica del Reino Unido dio a conocer que las temperaturas subirán más esta semana, por lo que podrían llegar a los 33 grados en algunas partes del oeste.

La ola de calor que cubre distintas zonas de esta nación europea ha provocado que las personas sufran “noches tropicales”, pues las temperaturas en ocasiones no descienden de 20 grados.

“Las temperaturas tanto de día como de noche aumentarán esta semana, lo que provocará impactos en la salud pública”, indicó la oficina meteorológica.

Asimismo, afirmó que algunas personas podrían experimentar efectos adversos como quemaduras solares, agotamiento, náuseas y otras enfermedades relacionadas con el calor.

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