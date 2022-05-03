Alerta OMS de casos de hepatitis infantil, al menos un niño fallecido

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue recibiendo decenas de informes sobre posibles casos de hepatitis infantil de origen desconocido y ha registrado hasta el momento 228 casos en el mundo entero, según indicó la institución el martes.

La OMS ha asegurado que el aumento de los casos de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema "muy urgente" al que están dando "prioridad absoluta".

"Es muy urgente y le estamos dando prioridad absoluta a esto y a trabajar muy estrechamente con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades en la gestión y coordinación", aseguró en Lisboa el director regional de Emergencias de la OMS, Gerald Rockenschaub.

El especialista explicó que han puesto sobre aviso a varios países para "estar atentos a esto más específicamente", tras el aumento de casos reportados.

Investigaciones en curso.

"Estamos haciendo todo lo posible para identificar rápidamente lo que está causando esto y después tomar las medidas adecuadas, tanto a nivel nacional como internacional", recalcó.

Hasta el 1 de mayo, se han señalado a la OMS 228 casos probables de hepatitis infantil en 20 países y otros 50 están investigándose, dijo el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic. Externó que se han informado casos de cuatro de nuestras seis regiones de la OMS, y la mayoría son de Europa, pero también hemos recibido informes de casos de la OPS (Organización Panamericana de la Salud).

Primeros casos de hepatitis infantil en Reino Unido

Los primeros diez casos de esta hepatitis (inflamación del hígado) aguda fueron notificados por el Reino Unido a la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 5 de abril, en niños menores de diez años sin dolencias previas, y desde entonces también se han detectado contagios en España, Israel, Dinamarca, Italia, Estados Unidos y Bélgica, entre otros.

Edad de los afectados oscila entre el mes y los 16 años

La edad de los afectados oscila entre el mes y los 16 años, en la mayoría de los casos no presentan fiebre, y en ninguno de ellos se han detectado los virus asociados a estas dolencias (hepatitis A, B, C, D y E), según la organización sanitaria.

Algunos casos han requerido un trasplante de hígado y al menos un niño ha fallecido a causa de la enfermedad. Los virus comunes de la hepatitis no han sido registrados en ninguno de los casos, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la OMS.

La principal teoría que tienen los especialistas para explicar la hepatitis aguda infantil, de la que se han detectado en unos 200 casos en el mundo, es la de que un "adenovirus" unido a "un efecto perverso de la covid", que ha provocado que haya niños inmunodeprimidos por el aislamiento que han mantenido durante casi dos años que ha limitado sus defensas, les hacer estar más expuestos a este patógeno.

La mayor parte de esos dos centenares de casos se han diagnosticado a niños de 2 a 7 años y cerca del 10% han requerido un trasplante hepático.

Un análisis de estos misteriosos casos de hepatitis infantil en Estados Unidos llevó a las autoridades sanitarias del país a pensar que su origen podría ser un patógeno común llamado adenovirus 41, aunque por ahora esto sigue siendo una hipótesis.

