Pandemia de Covid-19 se acerca a un nuevo pico de contagios: OMS

La pandemia de Covid-19 está en camino de alcanzar el máximo pico de contagios que se haya registrado hasta el momento, advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante una conferencia, explicó que el número de casos semanales de Covid-19 prácticamente se duplicó en los dos últimos meses, por lo que “nos estamos acercando al nivel más alto de infecciones que hemos visto hasta ahora en la pandemia”.

Una de las razones, indicó Tedros, es que hay una rápida propagación de las variantes de Covid-19, que lo hacen más contagioso, como la cepa B.1.1.7 descubierta en Reino Unido, que ya es una de las más dominantes en el mundo.

Asimismo, el director de la OMS consideró que el aumento de las infecciones se deben a que muchas restricciones destinadas a controlar la propagación del virus, se levantaron de manera prematura.

Certificado de vacunación no debe ser condición para viajar

De acuerdo con agencias internacionales, la OMS se manifestó en contra del certificado de vacunación, el cual podría convertirse en una condición para viajar mientras dure la pandemia.

Soumya Swaminathan, científica en jefe de la OMS, indicó que todavía no existen pruebas contundentes de que una persona vacunada no sea portadora y transmisora del virus, aunque esté protegida de los síntomas graves que causa el Covid-19.

“Sabemos que las vacunas no protegen un 100% contra la infección, a pesar de que son muy efectivas contra infecciones severas y hospitalizaciones”, declaró la científica.

Detalló que no se puede dar por hecho que alguien que ya fue vacunado no tiene ninguna posibilidad de contagiarse, o bien, que no representa un riesgo para otros.

Hasta ahora, a nivel mundial se registran más de 139 millones de personas contagiadas y el número de fallecidos supera los dos millones.

El país más afectado es Estados Unidos, pues registra más de 31 millones de contagios y más de 500 mil fallecimientos, según datos reportados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y departamentos locales de salud.

