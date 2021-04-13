OMS pide detener venta de animales salvajes en mercados

La Organización Mundial de la Salud (OMS), así como otras agencias internacionales, pidieron a los países suspender la venta de animales salvajes vivos en los mercados de alimentos, pues señalan que pueden ser la fuente de más de 70% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos.

Esta recomendación se precisa luego de la misión dirigida por la OMS en la ciudad china de Wuhan para investigar el origen del virus SARS-CoV-2.

Te puede interesar: Continúan aumentando casos de Covid-19 pese a vacunas

"Estás y otras recomendaciones contribuirán al menor riesgo de zoonosis emergentes", escribió en un tuit Peter Ben Embarek, funcionario de la OMS que dirigió la misión de enero a febrero.

La OMS , la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) piden a las autoridades del mundo "suspender el comercio de animales silvestres de especies de mamíferos capturados vivos con fines alimentarios o de reproducción y cerrar las secciones de los mercados de que animales salvajes vivos de especies de mamíferos como medida de emergencia, a menos que existan reglamentaciones efectivas demostrables y una evaluación de riesgos adecuada ".

Las autoridades sanitarias indicaron que los animales, sobre todo los silvestres, son la fuente de más del 70% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en los seres humanos.

China y su comida de origen animal

Desde el año pasado, China prohibió el comercio de vida silvestre para consumo humano,pero las lagunas legales permiten la cría de algunas especies propensas a enfermedades, según expertos regionales.

El equipo liderado por la OMS, que visitó el mercado de Huanan en Wuhan, donde se detectaron los primeros casos de contagios de Covid-19, sostuvo que el nuevo virus probablemente se transmitió de murciélagos a humanos a través de otro animal.

La guía de la OMS menciona que pueden surgir problemas importante cuando los mercados permiten la venta y el sacrificio de animales vivos.

Te puede interesar: Francia suspende todos los vuelos a Brasil por brote de Covid-19

"Cuando los animales salvajes se mantienen en jaulas o corrales, se sacrifican y se preparan en áreas de mercado abierto, estas áreas se contaminan con fluidos corporales, heces y otros desechos, lo que aumenta el riesgo de transmisión de patógenos a los trabajadores y clientes y puede resultar en la propagación de patógenos a otros animales en el mercado ", dijo.

