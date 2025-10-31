“No tienes para pagar, pero sí para las chelas": banda de préstamos “gota a gota” así espía con app

El homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, desaparecidos el 16 de septiembre de 2025 en Polanco, en la Ciudad de México (CDMX), y hallados en el Estado de México, reveló la existencia de una violenta banda dedicada a los préstamos "gota a gota", quienes para operar crearon la empresa Emprende Coin.

Los préstamos "gota a gota" es una forma de operar de grupos delictivos, la mayoría integrada por extranjeros, que se acercan a personas como comerciantes, por ejemplo, para ofrecerles dinero de inmediato sin documentos crediticios, sin embargo, la deuda crece, pues los intereses que piden aumentan y estos los incrementan como ellos quieren, pero si la persona se atrasa en el pago es amenazada e incluso hasta golpeada.

Ligan asesinato de B-King y DJ Regio Clown con drogas

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) establece que el brutal asesinato de los dos músicos estaría vinculado con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”.

No obstante, en la indagatoria, se descubrió la presunta participación de personas que serían supuestos integrantes de una red de extorsionadores bajo la modalidad de préstamos "gota a gota", quienes para no perder el rastro de las víctimas, instalaban una aplicación móvil en sus celulares.

Las investigaciones, indicó la Fiscalía, permiten relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión “gota a gota”, privación de la libertad y secuestro.

B-King y DJ Regio Clown fueron vistos por última vez en Polanco.|FGJEM

Empresa Coin es descubierta tras investigación de asesinato de B-King y DJ Regio Clown

Los artistas fueron vistos por última vez con vida el 16 de septiembre de 2025 en Polanco, donde abordaron afura de Plaza Miyana un Mercedes Benz color plata, conducido por un sujeto llamado Mariano "N", quien recibió la instrucción de otro hombre llamado Cristopher "N", "El Comandante" de llevarlos a la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa.

El automóvil era un vehículo siniestrado y dictaminado con pérdida total, pero tras los trámites correspondientes de la aseguradora, el 30 de mayo del 2025, fue adquirido por un sujeto identificado como Jaime “N”, alias “Puga”, con domicilio en la colonia Estado de México en el municipio de Nezahualcóyotl.

En seguimiento al caso, el 24 de septiembre, elementos de la Fiscalía del Edomex, acudieron a un domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, barrio el Calvario, del municipio de Tepetlaoxtoc, y ubicaron oculto en un estacionamiento subterráneo el automóvil Mercedes Benz, el cual previamente fue alterado en sus rines, los cuales pintaron de rojo en un taller

de hojalatería y pintura en el municipio de La Paz.

El automóvil donde iban B-King y DJ Regio Clown fue alterado en los rines.|FGJEM

Cuando los agentes inspeccionaban el inmueble donde fue localizado el vehículo Mercedes Benz, en Tepetlaoxtoc, se presentaron al lugar una mujer y tres hombres, quienes cuestionaron, les cuestionaron por qué estaban ahí.

Se trataba de Yuli Catherine “N”, Yonier Alexander “N”, alías “Maxi”, Samuel Leonardo “N” y Juan Fernando “N”, todos de nacionalidad colombiana, presuntamente forman parte de un esquema extorsivo conocido como “gota a gota” a través de una empresa denominada Emprende Coin con domicilio fiscal en la CDMX y que, además, podrían estar relacionados con actividades delictivas de despojo y contra la salud.

Los tres se encuentran recluidos en un penal del Edomex vinculados a proceso por su presunta coautoría en el delito de extorsión.

Así operaba Empreden Coin para hacer préstamos "gota agota"

Emprende Coin opera en el Estado de México, CDMX y Aguascalientes, entre otras entidades, a través de préstamos que van desde 500 hasta un millón de pesos, con tasas de interés y condiciones que llevan a los deudores al incumplimiento.

Además, y con el propósito de otorgar los préstamos, exigen a las víctimas instalar en su dispositivo móvil una aplicación propia que les permite intervenir los celulares y acceder a su información como fotografías, cuentas de banco, uso de redes sociales y su ubicación en tiempo real.

Los extorsionadores, al saber dónde están las víctimas, les envían amenazas con mensajes intimidatorios como “no tienes para pagar, pero sí para ir a las chelas pinch… pendej… de mier…, o me depositas ahorita o ahí mismo vamos y te chingam…”.

Además, en caso de que la persona no pague, usan un grupo, que al conocer su ubicación en tiempo real, acudía al lugar donde se encontraba la víctima para insultarla, golpearla y obligarla a cumplir.

Las autoridades catearon un domicilio ubicado en la calle Colorines, rancho el Cayón del municipio de Tepetlaoxtoc a menos de 500 metros del inmueble donde fue asegurado el vehículo Mercedes Benz, el cual era utilizado por este grupo, donde fueron localizadas máquinas contadoras de billetes, pasaportes de origen colombiano, identificaciones y documentación de bienes y propiedades que le fueron sustraídos a diversas víctimas, así como narcóticos.

