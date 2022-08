Concluye ‘Operación Salvavidas, Verano 2022’ de la Marina

Concluyó la “Operación Salvavidas, Verano 2022” de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), que se desarrolló con el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia a los vacacionistas nacionales y extranjeros que visitaron los principales destinos turísticos del país durante esta temporada vacacional.

Desde el 29 de julio y hasta el 28 de agosto, se brindaron 339 apoyos médicos; 161 rescates de personas en riesgo y se logró la localización de 40 personas nacionales y extranjeras.

En estas acciones participó personal de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de los Mandos Navales, de Sanidad Naval y de Salvavidas.

Participaron dos mil 683 elementos de la Marina

En la operación estuvieron los dos mil 683 elementos navales a nivel nacional entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería, desplegándose 47 unidades de superficie, nueve unidades aeronavales, 91 embarcaciones de Búsqueda y Rescate; 41 ambulancias y 177 vehículos de esta Institución, por medio de los cuales se efectuaron funciones de: salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima, aérea y terrestre. Además se realizaron 345 patrullajes marítimos y mil 332 patrullajes terrestres.

Durante la ‘Operación Salvavidas, Verano 2022’, se instalaron puestos de socorro y rescate, donde elementos salvavidas y de sanidad naval brindaron atención médica de primeros auxilios a quien lo requiriera. No obstante, la Secretaría de Marina invita a la población en general a que durante su estancia en las playas tengan presentes las siguientes recomendaciones:

La Marina emitió recomendaciones a los vacacionistas

Los principales exhortos que hicieron los elementos de la Marina durante la ‘Operación Salvavidas, Verano 2022’ se enfocaron en decirle a la población que respetara las indicaciones de los salvavidas, no descuidar a los niños en playa, no introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas o una combinación de ambas, además de procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas y no hacerlo en áreas donde haya tráfico marítimo.

La Marina recordó que sigue atendiendo los llamados de emergencia en el teléfono del Centro de Comando y Control SEMAR: 800MARINA1, además del conmutador de la Secretaría de Marina: (55) 56-24-65-00, a las extensiones: 1000, 6004, 7226, 7852 ó 8383.