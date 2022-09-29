Presentan operativo para combatir el robo en transporte en Iztapalapa

La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la próxima semana comenzará un operativo especial de seguridad en la alcaldía Iztapalapa para inhibir el asalto en el transporte público, principalmente de microbús.

Detalló que participarán cerca de 700 elementos de seguridad entre policías capitalinos, del estado de México, de la Guardia Nacional y de la Sedena.

El operativo especial consistirá en revisiones aleatorias a los pasajeros del transporte público y en colocar carpas de seguridad en zonas estratégicas para la vigilancia en las avenidas más concurridas de la demarcación como son Izazaga y Ermita Iztapalapa, entre otras.

"Esperamos ir la próxima semana a esta zona para poder dar, para poder supervisar los trabajos que se están haciendo. Mucho tiene que ver en el transporte público en que ya está a toda su capacidad. Saben que cuando no había clases pues no llegaba a toda su capacidad y hoy ya lo tiene y lo que queremos es prácticamente erradicar el robo a transporte público en la zona metropolitana".

La alcaldesa de esa demarcación, Clara Brugada, confió en que este operativo que contará con elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno beneficie a la población de menores ingresos que es la que precisamente utiliza el transporte público.

“ Por eso a mí me da mucho gusto escuchar esta estrategia conjunta que se va hacer con el Estado de México para atender el delito de robo a bordo de microbús como uno de los delitos que se cometen, que lastima mucho a la población con menos recursos que son los que usan el transporte público todos los días … así que de esta manera estaremos avanzando en convertir a la Calzada Ignacio Zaragoza en la avenida más segura del área metropolitana y para eso tienen que entrar los 3 niveles de gobierno”.