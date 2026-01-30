Un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y del Ejército Mexicano se desplegó durante la noche y madrugada en el oriente de la capital, específicamente en la alcaldía Tláhuac, para catear inmuebles señalados como posibles puntos de venta de droga.

La movilización incluyó a policías de la Unidad de Inteligencia y de Operaciones Especiales, quienes se trasladaron en caravana junto con personal militar. El objetivo: intervenir dos ubicaciones bajo investigación por presuntas actividades relacionadas con “narcomenudeo” en CDMX .

Operativo contra narcomenudeo: ¿Qué ocurrió en el primer cateo en San Agustín?

El primer punto intervenido fue un predio ubicado en la cerrada de Camino Real, colonia San Agustín. Con equipo táctico, los elementos ingresaron al inmueble, que cuenta con ocho departamentos.

Uno de ellos estaba señalado como presunto centro de operación; sin embargo, tras la revisión, no se encontraron drogas ni indicios de actividades ilícitas, y el lugar estaba vacío.

De acuerdo con lo señalado a los oficiales, el propietario del edificio explicó que los inquilinos de ese departamento se habían mudado tres días antes, dejando el sitio desocupado; el dueño aseguró que solo rentaba el espacio y dijo desconocer las actividades de quienes habitaban ahí.

Operativo contra venta de drogas en Tláhuac, ¿dónde sí se aseguró droga?

La segunda intervención ocurrió en la misma alcaldía, sobre la privada de Las Flores, en la colonia San Juan y Estallópan. Los agentes avanzaron por una calle de terracería hasta una vivienda al fondo de la cerrada.

Para ingresar, utilizaron un ariete y lograron asegurar diversas bolsas con droga, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones, según el protocolo correspondiente.

En el lugar no había personas y no se reportaron detenidos, pero las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para ubicar a un grupo presuntamente dedicado a la venta de sustancias ilícitas en la zona.

Este operativo se sum a las acciones contra el “ narcomenudeo ” en Tláhuac, una de las alcaldías donde autoridades locales y federales han reforzado vigilancia; todo esto sucedió mientras usted dormía: ¿crees que estos operativos logran frenar realmente la venta de drogas en las colonias o solo desplazan el problema?

