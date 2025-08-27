Señora de 61 años cae con droga tras esconderse en tienda de CDMX

Al ver a la policía, quizá los nervios la traicionaron. En la Ciudad de México (CDMX), una mujer de la tercera edad fue detenida cuando descubrieron que andaba por la calle en la alcaldía Miguel Hidalgo, en posesión de varias dosis de posible droga.

La detención de la mujer de 61 años de edad se dio a conocer este miércoles 27 de agosto de 2025 por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuando policías realizaban patrullajes en calles de la demarcación.

“Como parte de las acciones para inhibir delitos de alto impacto en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a una mujer de 61 años de edad, en posesión de varias dosis de posible droga”, informó la SSC de CDMX.

Mujer de la tercera edad se metió a tienda tras ver a la policía

Los hechos ocurrieron muy cerca de Circuito Interior, una de las avenidas más transitadas en la CDMX. Los policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Tlaxpana, cuando observaron en la esquina de las calles Atzayacatl y Quetzalcoatl, a una mujer que al notar la presencia policial adoptó una actitud inusual, intentó huir del sitio e ingresó a una tienda de abarrotes.

Señora de la tercera edad es detenida en CDMX con dosis de marihuana

Los oficiales la alcanzaron y le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le hallaron entre sus ropas 30 envoltorios de papel aluminio y 17 bolsitas de plástico que contenían una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, además de un teléfono celular.

Por lo anterior, la posible implicada fue detenida, informada de sus derechos de ley y, junto con la posible droga asegurada, fue presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

