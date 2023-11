El qué y porque desde Washington: China y EE. UU. ya están cumpliendo, falta México

La Comisión Nacional de Control de Narcóticos de China ya emitió una advertencia, desde el jueves pasado, anunciando castigos, multas y cárcel para quienes fabrican y distribuyen a particulares las sustancias que comúnmente se usan para fabricar drogas sintéticas ilegales.

Esto ocurría mientras Xi Jinping, el presidente chino, estaba aún en la cumbre de la APEC en San Francisco, prometiendo que su país perseguirá directamente a las empresas químicas específicas que fabrican y distribuyen en el mundo entero los precursores de fentanilo.

Estas ventas están reguladas en muchos países, pero China, se ha fingido demente durante años, y por obtener enormes ganancias, permite la venta y distribución de los químicos usados para fabricar fentanilo a los narcos del mundo entero.

Esto contaminó a México y a Estados Unidos, a donde estos precursores son enviados por diferentes vías legales sin prácticamente ninguna restricción.

Las razones para las nuevas reglamentaciones no son porque estos químicos sean ilegales, no. Lo que ocurre es que, en el mundo civilizado, la venta y distribución de sustancias químicas está regulada y, por lo tanto, restringida y limitada. Quienes tienen varios tipos de licencias para manejarlas son los laboratorios y las empresas con departamentos químicos registrados.

La nueva vigilancia china es para que legalmente estas empresas sean estas las únicas entidades con capacidad para adquirirlas y distribuirlas. Otra vez, y perdonen la repetición. Estas acciones son para eliminar las ventas a particulares, en este caso los carteles y sus asociados en China y Estados Unidos. Falta aún que México especifique qué acciones tomará para impedir la circulación de estas substancias químicas en todo su territorio.

El interés del gobierno en Washington es muy grande porque no puede seguir permitiendo que las drogas sintéticas sigan causando muertes de adictos y no adictos en Estados Unidos.

Lo que el gobierno chino está, supuestamente haciendo, es rastrear a las personas físicas y a las empresas que sean parte de la logística en la venta de precursores a los carteles mexicanos, para caerles encima. Además, espere usted que los europeos se metan en esta pelea, porque a ellos les está pegando también.

Por ahora, este tipo de acciones de investigación por parte de China incluye también a las empresas postales, que son las que directamente tienen conocimiento de la venta, transporte y exportación de los precursores químicos, usados para fabricar drogas sintéticas. Los chinos amenazan con imponer cargos penales y multas a quienes exporten precursores sin ser laboratorios o empresas químicas reconocidas en el manejo de sustancias químicas controladas a través del mundo entero.

Le recuerdo que los chinos, cuando hablan de castigos penales, hablan en serio

Y, “ojo”, quienes conocen, dicen que las sucursales más notables del infierno en este planeta, están, sin ninguna duda, dentro de las cárceles chinas.

Desde hace varias semanas hemos visto cómo se venía formando un trío para bailar un tangocomplicado. Estados Unidos, China y México, se venían preparando para cada uno hacer anuncios individuales al margen de la reunión anual del Foro de Cooperación Asia Pacífico, la APEC.

China como usted ve ya nos mostró el tipo de pasos que trae, EU ya hizo lo mismo

En Washington, la DEA, que es la Administración para el Control de Drogas, actualizó lo que aquí llaman SSL, “Special Surveillance List” o “Lista de Vigilancia Especial” que es precisamente la vigilancia cerrada de la venta, compra, transferencia y distribución internacional de los precursores químicos más usados en la fabricación ilícita de las drogas sintéticas. Esto incluye a todas las sustancias relacionadas con el fentanilo, las metanfetaminas y otras drogas “nuevas”.

También la DEA anunció que ya está rastreando la venta y distribución de los equipos de laboratorio que más frecuentemente se utilizan en la fabricación ilícita de fentanilo.

En México necesitamos entender que, aquí, cuando prometen algo, lo cumplen, y que Joe Biden no puede presentarse a una reelección, sino que demuestra que está haciendo algo sólido para combatir al enemigo que ha causado más de cien mil muertes en este país.

Lo anterior, no es precisamente nuevo

Estados Unidos, en 1996, emitió una Ley de Control Integral de la Metanfetamina, requiriendo que, mediante la SSL, la DEA identifique las sustancias químicas, productos, materiales y equipos que pueden usarse para fabricar sustancias controladas.

Esto último incluye: el bromuro de fenetilo, el cloruro de propionilo y el borohidruro de sodio,

“Ojo” aquí también. Esto ya trae cola

El gobierno de Biden el 24 del mes pasado, con toda la intención, actualizó su SSL, para incluir, además de las substancias que le enumeré, a otros 28 precursores químicos que pueden usarse para fabricar ilícitamente drogas sintéticas, como las anfetaminas, las metanfetaminas, el PCP y hasta el LSD.

Esta flecha va contra los carteles mexicanos

Solo considere usted que la actualización del 24 de octubre no solo incluyó los precursores para fabricar fentanilo y muchos otros análogos de fentanilo, sino también la manufactura de tabletas, incluyendo explícitamente punzones y matrices, utilizados en la producción de píldoras falsas. Le digo, Biden y su gobierno están hablando en serio.

Es importante que en México, esta vez, no malentendamos como siempre hemos malentendido a la cultura anglosajona.

No hay que malinterpretar las sonrisas, las amabilidades y los malos chistes de que la esposa del presidente Biden, pudiera estar fascinada con otro presidente. Estados Unidos está hablando en serio. Washington espera que las promesas de cooperación contra las drogas resulten en acciones concretas por parte de México.

Es cierto que, si México no ayuda a Biden con la crisis migratoria, le crea otro problema, y que esa es la razón de tanta cordialidad por parte de Biden. Ya usted verá claramente, muy pronto, que no habrá ningún tema que se tome más en serio en las elecciones primarias que empiezan en enero y terminan en junio próximo, que las muertes por fentanilo. Y esta vez los demócratas y los republicanos le darán igual importancia.

Al leer esto, usted puede hacer todos los berrinches que quiera. Es más, desahóguese diciendo:

“Qué es culpa de los gringos por andarse drogando”; “Qué también los gringos tienen una sociedad sin valores morales”, “Qué… ¿Por qué no combaten a los carteles de Estados Unidos?”… Podemos decir misa si queremos. Lo que le enumeré sobre los precursores va en serio.

En cuanto a México y Estados Unidos. Cuba y el embargo

Este fin de semana me leí con gran cuidado todos los comunicados emitidos por la presidencia de Estados Unidos en cuánto a las reuniones con México y con China. Busque específicamente lo que se discutió en la cumbre de San Francisco sobre bajarle la intensidad al embargo económico a Cuba.

¡Oh sorpresa! Existen solamente menciones por encimita de que el gobierno de Joe Biden, ayudado por México, está facilitando la migración de la pobre gente que está huyendo de los paraísos conocidos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y compromisos de que México seguirá aceptando a mucha de esa gente.

De la Cumbre de Palenque, ni una sola palabra

¿Pues no que México le iba a pedir a EE. UU. el fin del embargo a Cuba?, ¿Qué paso?… ¿Siempre no? Y… en todo caso ¿Por qué no?

Por cierto, para todos los que gustan de usar la palabra bloqueo, deberían dejar de usarla porque se ven muy mal cuando lo hacen. El bloqueo no existe. Lo que existe es un embargo que ha sido modificado varias veces por el congreso de Estados Unidos, desde que fue emitido originalmente en 1962. La versión actual prohíbe específicamente negarle a Cuba la venta o el acceso a medicinas y alimentos.

El “gobierno” cubano en su propaganda no dice, que 12 estados de la unión americana son sus principales proveedores de alimentos, y que la mayoría del pollo que se come en la isla es pollo estadounidense.

Lo que al “gobierno” cubano no le gusta es que tiene que pagar por estos bienes en efectivo, y no con créditos.

Además, Biden ni tiene la autoridad para eliminar o endulzar el embargo a Cuba, ni tendría la vocación de hacerlo. Tome usted en cuenta que el mundo entero, México y los otros amigos incondicionales de Cuba, como los españoles, los brasileños, los argentinos, no están, o estamos impedidos de invertir y hacer negocios en Cuba. Pero pregúntele a los empresarios de esos países porque no lo hacen y la lista que le van a dar es larguísima, empezando porque el gobierno cubano pone condiciones absurdas que hace que invertir un centavo en la isla sea una locura.

El problema en Cuba no es el embargo, es el comunismo chambón impuesto por Fidel y que hoy, 61 años después, sigue sin cambiar.

Un último punto, regresando a China

De la reunión de San Francisco, salieron promesas de regular la venta de precursores, pero nadie dijo nada de cómo las empresas chinas lavan las ganancias de los carteles mexicanos.

Este es un esquema financiero en el que los chinos toman la mayor parte de los dólares estadounidenses recibidos de las operaciones de drogas en los Estados Unidos y los devuelven en forma de ganancias de intercambio comercial a los cárteles en México.

Pero ese asunto es muy amplio, requiere de espacio para exponerlo y a mí ya se me acabó aquí hoy.

Otro día le contaremos cómo ocurre el lavado chino del dinero de la droga.

Hoy solo me limita a informarle sobre como China y Estados Unidos ya están cumpliendo lo que prometieron la semana pasada en San Francisco.

Ahora, ya solo faltamos nosotros.