Por Amor a la Precisión | La repatriación del ciudadano Zambada

En una columna pasada: ”¿Un error haber capturado a Ismael ‘El Mayo’ Zambada?”, de agosto de 2024, le jugamos al Pitoniso y como en la Lotería le atinamos.

La captura del “Mayo” Zambada provocó una escalada en los índices de violencia de proporciones bíblicas.

Y no lo digo yo, que no doy paso sin huarache, lo dicen las cifras mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , es decir, las cifras del gobierno:



HOMICIDIOS AL MES EN SINALOA

2024

2025

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

108

93

97

88

104

98

93

82

144

187

164

161

151



Tabla 1. Homicidios al mes en Sinaloa (elaboración propia) con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Consulta del 26 de febrero de 2025)

A partir del 25 de julio, fecha de captura de Ismael “El Mayo” Zambada, los homicidios mensuales en Sinaloa se multiplicaron casi en un 50%. Ni más ni menos.

Y con justa razón, porque no fue nadie más que Ismael “El Mayo” Zambada la cara del Cártel de Sinaloa desde hace 25 años, como bien se lee en el reconocido libro Drugs in Society: Causes concepts and control:

“Cuando Héctor Luis Palma Salazar (alias El Güero) fue arrestado por elementos del Ejército mexicano, su socio Joaquín Guzmán Loera tomó el liderazgo del cartel.

Guzmán fue capturado en Guatemala en 1993 y extraditado a México, donde fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad, pero en enero de 2001 escapó y retomó el mando del cartel.

Para este momento, Guzmán tiene dos lugartenientes principales, Ismael Zambada García e Ignacio Coronel Villareal.

Sin embargo, Guzmán y Zambada se convirtieron en los principales capos de la droga en México para el año 2003, tras el arresto de su principal rival Osiel Cárdenas, del Cártel del Golfo”.

Algunos mencionan que todo esto es en represalia por la traición al “Mayo” y otros dicen que es la disputa por el liderazgo de la organización criminal que, por cierto, tiene presencia en 47 países de los 5 continentes de todo el mundo, según la DEA.

LA CARTA DEL MAYO

En este contexto, surge una solicitud de asistencia consular por parte de la defensa de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos para que regrese a México y aquí pueda llevar su caso.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, respondieron a esta petición que “no hay nada de especial en esa carta” y que lo del Mayo “no es un caso de excepción ni para bien ni para mal”.

¿Usted cree eso? ¿Ismael “El Mayo” Zambada no es un caso excepcional? ¿No es especial la carta de uno de los hombres más poderosos del mundo?

No lo sé, tal vez yo esté equivocado (no sería algo nuevo), pero que no se nos olvide que “El Mayo” es uno de los malos. ¿O ya perdimos la brújula? Porque si es así, entonces, lo habremos perdido todo para siempre.

En fin, el PRI repatrió más.