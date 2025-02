Un régimen muy emprendedor, pero que no le sabe a los negocios

Quien alguna vez haya decidido aventurarse a poner un negocio, sabe que no es algo que se deba hacer a la ligera por más pequeño que sea. Mucho menos, si el dinero que se invertirá ha sido ahorrado con mucho esfuerzo por largo tiempo.

Aunque ser emprendedor tiene sus ventajas, actualmente en México entre Hacienda, el alza de precios y los extorsionadores, es más difícil abrirse paso y mantenerse. Bueno, al menos eso ocurre con la gente de a pie, con el pueblo bueno y sabio, y hasta con los grandes empresarios, porque todos, proporcionalmente, sufren las pericias del emprendedurismo.

¿Pero qué pasa cuando al gobierno se le ocurre poner uno que otro negocito? Digamos que hay de dos, o nuestros políticos no están siendo asesorados correctamente, o saben perfectamente lo que hacen y aun así les vale. Y es que no ha sido una, sino varias veces, que el gobierno ha decidido dejar de hacer lo que tiene que hacer por meterse a donde no lo llaman, o sea, al campo de los negocios.

De la proyección al fracaso: Promesas incumplidas de AMLO

El litio, sin duda, es una materia importante para la fabricación de baterías. Se han descubierto ocho millones de toneladas del mineral en Sonora, el yacimiento más grande de México, y aunque esto podría significar una gran oportunidad para que inversionistas expertos vengan y lo exploten, el gobierno se ha encargado de poner piedras en el camino. La empresa asiática, Ganfeng Lithium tenía la concesión para trabajar ahí, pero desde el 2024, se dio a conocer que entró en pleito legal con el gobierno, pues este no respetó los Tratados Bilaterales de Inversión que hay entre México y China.

¿Por qué? Pues porque al régimen se le ocurrió establecer que nadie más que él puede explotar estos recursos, de tal manera que en el 2022 creó LitioMX, su propia empresa destinada para este fin. Ni los permisos concedidos a Ganfeng Lithium desde el 2010 le importaron al gobierno para hacer semejante arbitrariedad, pero lo peor de todo, es que ya serán tres años en los que con todo y los casi 30 millones de pesos de presupuesto destinado (para pura burocracia y nóminas), no han extraído un

solo gramo de litio, ni hay un proyecto a la vista para hacerlo.

Fracaso en la explotación de litio en México: promesas incumplidas de Litiomx

También por los aires, el gobierno morenista ha hecho de las suyas. En 2023 adquirió Mexicana de Aviación, una empresa en quiebra. Desde entonces, le ha invertido 3,558 millones de pesos, y solo ha generado ingresos por 243 millones de pesos. En

su primer año de operación, transportó a 400 mil pasajeros, cifra despreciable si la comparamos con Volaris y Viva, que recibieron a 29 y 27 millones de usuarios, respectivamente. Por si fuera poco, apenas en enero anunciaron la suspensión de

ocho de sus 17 rutas, bajo el argumento de una “revisión del plan estratégico”. ¿Pues no que todo ok?

Y al parecer, estos fracasos no le han bastado al régimen de Morena para amenazar con invertir en otros rubros. Pues ya han anunciado la producción nacional de carros eléctricos a través de la armadora Olinia, así como de semiconductores, o chips, para entender mejor, mediante la empresa Kutsari, ambas sin pies ni cabeza, pero que dentro de la narrativa morenista, serán una fuente de innovación internacional.

Aunque las pruebas digan lo contrario…

Y claro, qué más les da, si todo el dinero que se invierte no les cuesta a los políticos, ni lo sudan ellos, ¿pero saben a quién sí debería importarle? ¡A nosotros! Pues son nuestros impuestos, porque en cada fracaso de este régimen, nuestro dinero está yéndose a la basura. ¿A poco no le duele, apreciable lector, siquiera imaginar que usted sacara de su cartera/monedero lo equivalente al IVA, al predial o al ISR y lo tirara a un tambo flameando para que se queme?

Pues haga de cuenta que eso hace nuestro gobierno.

¿Se avecina otro fracasotote empresarial por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum?