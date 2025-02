Fracaso en la explotación de litio en México: promesas incumplidas de Litiomx

El gobierno federal vuelve a fallar en su intento de jugar al empresario, esta vez con la empresa estatal Litiomx, creada en febrero de 2023 para explotar el litio, mineral clave en la fabricación de baterías.

A pesar de haber recibido casi 25 millones de pesos en dos años, la empresa no ha iniciado operaciones ni ha generado avances significativos en la exploración del llamado “oro blanco”.

Recorrido por el Valle del litio

En un recorrido por el Valle del Litio, en la sierra de Sonora, se constató que no existen plantas ni áreas de exploración en la zona. La decepción entre los habitantes es evidente, como expresó Aristeo Galindo, ganadero de Sahuaripa: “No han venido, no ha habido nada, se fue el presidente y quedó la presidenta a ver qué dice ahora... Hasta ahí quedó y esperemos que vengan”.

La falta de inversión en infraestructura y tecnología ha impedido que México aproveche su riqueza en litio. Aunque 18 estados podrían tener reservas del mineral, su existencia ha sido confirmada en cinco entidades: Sonora, Chihuahua, Baja California, San Luis Potosí y Puebla. No obstante, hasta la fecha no se ha producido una sola tonelada de litio en el país.

Antes de la nacionalización, dos empresas, una china y otra mexicana, llevaban años realizando estudios e invirtiendo en tecnología para extraer el litio de manera legal. Sin embargo, fueron desplazadas por Litiomx, dejando el sector en un limbo sin avances concretos.

Aristeo Galindo enfatizó la necesidad de desarrollo en la región: “Que se haga para que haya progreso, que haya trabajo, porque no hay. Uno se va para Estados Unidos cuando hay riqueza aquí en nuestra tierra... Que dejen trabajarla, ya sea empresa mexicana o extranjera”.

El fracaso de Litiomx evidencia una vez más que el gobierno federal no solo es un mal administrador, sino que sus decisiones económicas terminan perjudicando la generación de riqueza y el bienestar de los mexicanos.