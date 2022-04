Actitud fascistoide exhibir nombre de opositores de reforma eléctrica: Va Por México

Ciudad de México. Para las dirigencias de la Va Por México es una actitud fascista la amenaza de la dirigencia de Morena de exhibir nombre y rostro de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica.

Dicen que no les quita el sueño.

“Eso que anuncia Mario Delgado es una actitud facistoide el de empezar a personalizar para perseguir a los adversarios políticos, el querer echarle encima a la gente a cualquiera que piense diferente”, sostuvo Jesús Zambrano, líder del PRD.

En el PRI adelantan que responderán a Morena con una contra campaña.

“A mí no me asusta nada. Yo lo que siempre he dicho: “es que el que no quiera que lo asusten, que no salga de noche”. Los que estamos aquí estamos firmes y listos a trabajar por México. Vamos a ir con todo. Vamos a comprobar que este es un gobierno represor, este es un gobierno que quiere instalar una dictadura en este país, pero los mexicanos no se lo vamos a permitir”, señalo Alejandro Morena, presidente nacional del PRI.

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marko Cortes, recomendó a Mario Delgado primero aclarar sus fechorías y anuncio que en breve presentarán una denuncia en su contra.

“Mario Delgado tendría por comenzar por aclarar cuál es su relación con los hermanos Carmona, recordaran que hace algunos meses uno de ellos fue ejecutado en San Pedro Garza García por los vínculos que tiene por el trasiego de hidrocarburos a nuestro país y debería de explicarnos por qué él, porque alcaldes de Morena se mueven en vehículos y aviones de esta empresa de los hermanos Carmona con vínculos a la delincuencia organizada”, acuso el panista.