Ordena Tribunal Electoral a AMLO no romper imparcialidad con Plan C

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una determinación del INE y ha ordenado al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se abstenga de realizar expresiones y declaraciones de índole electoral, como el llamado Plan C donde el mandatario expuso que su movimiento buscará en 2024 obtener la mayoría calificada en el Congreso.

La Comisión de Quejas del INE había negado esta medida cautelar tras la queja del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano por los dichos del mandatario en las mañaneras del 9 y 11 de mayo. Según la oposición con la difusión del Plan C el presidente podría influir en las preferencias electorales.

El pleno de la Sala Superior determinó que las expresiones del mandatario sí estuvieron vinculadas con llamamientos al voto y a no votar por determinadas fuerzas políticas.

Derivado de lo anterior, se vinculó al presidente de la República a realizar todas las acciones pertinentes para eliminar y/o modificar el contenido de las mañaneras denunciadas, y a abstenerse de presentar, difundir y publicar cualquier manifestación que vulnere el principio de imparcialidad y neutralidad.

INE ordena retirar fragmentos de la "mañanera" del 24 de mayo

Por su parte, el INE, a través de su Comisión de Quejas, ordenó a la Presidencia de la República retirar fragmentos de la "mañanera" del 24 de mayo donde AMLO hace referencia a programas sociales en el contexto de la campaña electoral en Coahuila y el Estado de México.

La medida cautelar ha sido otorgada tras una denuncia que presentaron el PRD y Movimiento Ciudadano.

Los consejeros de la Comisión determinaron que las expresiones del mandatario podrían poner en riesgo los principios de equidad e imparcialidad de sendos procesos electorales locales.

El INE también ordenó al presidente AMLO que se abstenga de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales ya que su actuar debe estar ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

Celebran PRD y MC fallo del INE

PRD y MC celebran fallo del INE para que el presidente López Obrador se abstenga de inmiscuirse en el proceso electoral tanto de Coahuila como del estado de México e incluso en los comicios federales de 2024 con el llamado plan C a favor de Morena.

En su cuenta de Twitter, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, dijo que la decisión adoptada tanto por el Tribunal Electoral como por el INE es un "Gran día para la democracia. Se pone un freno al intervencionismo del presidente en las elecciones".

Ganamos en el Tribunal y también en el INE. Gran día para la democracia.



Se pone un freno al intervencionismo del presidente en las elecciones. https://t.co/27lNT6m2Po — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 26, 2023

Por su parte, el líder del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Chazaro, sostuvo que la resolución de las autoridades electorales son un precedente de que nadie debe violentar la Ley.

"Celebro la determinación del Tribunal Electoral. El presidente constantemente violenta la norma y confronta a las instituciones, es indispensable ponerle un alto. Nadie por encima de la Ley", acusó el perredista en la red social.