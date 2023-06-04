¿Cómo y dónde reportar delitos electorales en las elecciones 2023?

Coahuila y el Estado de México (Edomex) tendrán hoy domingo 4 de junio las elecciones 2023 donde elegirán una persona que sea nueva gobernadora o gobernador de la entidad. Además, en el caso de Coahuila, renovarán sus 25 diputados del Congreso estatal. Durante el día de la elección, los ciudadanos podrán reportar los delitos electorales que puedan suceder durante este día.

Un ciudadano, al notar un hecho que sea un posible delito electoral, puede notificar lo sucedido ante el Ministerio Público, ya sea de la entidad o ante una autoridad federal.

Denuncia en la #FEDE si eres víctima o testigo de un delito electoral. Recuerda que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es la institución enfocada en procurar justicia en materia penal-electoral. Llama a #FEDETEL o visita #FEDENET pic.twitter.com/uR66KO4c66 — FGR México (@FGRMexico) June 13, 2021

¿Cómo reportar delitos electorales en las elecciones 2023?

De acuerdo con un documento del gobierno de México, los elementos para presentar una denuncia por delitos electorales son:

Datos de la persona que está denunciando: nombre completo, entidad, teléfono, dirección, edad, ocupación y escolaridad. Aunque la denuncia puede ser anónima.

Hora y fecha de cómo se tuvo conocimiento del delito electoral .

. Indicar quién o quiénes cometieron el delito electoral : nombres de los inculpados y en caso de tenerlos, nombres de testigos, así como datos para ubicarlos.

: nombres de los inculpados y en caso de tenerlos, nombres de testigos, así como datos para ubicarlos. Narración clara y detallada del delito electoral: fecha, hora y lugar.

Es importante denunciar los delitos electorales|Twitter @Lore18600443

¿Dónde reportar delitos electorales en las elecciones 2023?

Ante la pregunta de dónde denunciar delitos electorales, se tienen las opciones de:



Un agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Sistemas de atención ciudadana Fedenet y Fedetel.

Un Ministerio Público Local.

Escrito ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fedetel) es una institución que procura justicia en materia penal-electoral. Para denunciar un delito electoral es posible llamar al 800-833-72-33 las 24 horas del día y los 365 días del año.

Un delito electoral también se puede denunciar frente al Instituto Nacional Electoral (INE), donde se realza que pueden tratarse de hechos o actos de candidatos o partidos políticos y autoridades del Gobierno Federal relacionados con la materia electoral.

En este también se pedirán datos como nombre del denunciante, domicilio, correo electrónico, narración del delito electoral, así como pruebas de fotografías o videos.

El INE en reiteradas ocasiones pide a la población denunciar cualquier delito electoral del que se dé cuenta.

¿Quiénes son los candidato de las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo hoy domingo 4 de junio 2023; estas son las candidatas para la gubernatura:

Alejandra del Moral Vela , candidata por la alianza “ Va por el Estado de México” , conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.

, candidata por la alianza “ , conformada por el Delfina Gómez, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido Morena.

En el caso de las elecciones 2023 en Coahuila, estos son los cuatro candidatos para asumir el cargo de nuevo gobernador: