¿Quién es Oskar Sala, a quien Google dedicó el doodle de hoy?

En el 112 aniversario de su nacimiento, Google dedicó su doodle de hoy a Oskar Sala, un innovador físico y compositor de música electrónica.

Oskar Sala, protagonista del doodle de hoy, fue reconocido por producir efectos de sonido en un instrumento llamado “mezcla-trautonio”, instrumento desarrollado por él, electrificando el mundo de la música, la radio y la industria del cine.

Take a beat to celebrate German electronic composer Oskar Sala's 112th birthday. He developed & played the mixture-trautonium, which introduced a unique sound to television, radio & film.



Learn about his legacy & instrument in today’s #GoogleDoodle → https://t.co/YC1kOPZFxe pic.twitter.com/r1wXsrDoLW — Google Doodles (@GoogleDoodles) July 17, 2022

¿Quién fue Oskar Sala, el reconocido compositor de música electrónica?

Oskar Sala naició en Greiz, Alemania en 1910, su madre era cantante y su padre un oftalmólogo con talento musical, por lo que toda su vida estuvo inmerso en el mundo de la música.

Desde temprana edad comenzó a crear composiciones y canciones para instrumentos como el violín y el piano.

Cuando Oskar Sala escuchó por primera vez un dispositivo llamado trautonio, quedó fascinado por las posibilidades tonales y la tecnología que ofrecía aquel instrumento, poniéndose como objetivo dominar el instrumento y poder mejorarlo aún más.

An electronic music composer and physicist, Oskar Sala is known for producing sound effects on a musical instrument called a mixture-trautonium. He also worked with Alfred Hitchcock where he composed for his film, The Birds.#DiscoveryChannelIn #OskarSala #ElectronicMusic pic.twitter.com/k4SRsv356x — Discovery Channel India (@DiscoveryIN) July 18, 2022

¿Qué hizo Oskar Sala por el mundo de la música?

El querer mejorar el “trautonio”, llevó a Oskar Sala a comprometerse con sus estudios de física y composición en la escuela, para que tiempo después desarrollara su propio instrumento llamado “mezcla-trautonio”.

Con la creación de su nuevo instrumento y sus conocimientos como compositor e ingeniero electrónico, Oskar Sala creó música electrónica, la cual se diferenciaba de la música común ya que la estructura del “mezcla-trautonio” permitía reproducir varios sonidos o voces simultáneamente.

Oskar Sala compuso algunas piezas musicales y efectos de sonido para muchas producciones de televisión, radio y cine, como Rosemary (1959) y The Birds (1962), haciéndolo acreedor a varios premios debido a su gran trabajo.

En 1995 donó su mezcla original de trautonio al Museo Alemán de Tecnología Contemporánea.

Oskar Sala también construyó el Quartett-Trautonium, el Concert Trautonium y el Volkstrautonium. Sus esfuerzos en la música electrónica abrieron el campo de los subarmónicos. Con su dedicación y energía creativa, se convirtió en una orquesta de un solo hombre.

