Irán no quiere rendirse, pero lo harán: Trump sobre ultimátum para rebarir el estrecho de Ormuz

Después de dar un ultimátum a Irán para que reabran el estrecho de Ormuz, Donald Trump sentenció que la fecha final para el martes 7 de abril de 2026, no se moverá y recordó que el régimen iraní no puede tener un arma nuclear.

“Irán no puede tener un arma nuclear. Ellos no quieren rendirse, pero lo harán y, si no lo hacen, no tendrán puentes, no tendrán plantas de energía. No tendrán nada”, declaró el presidente de Estados Unidos hoy 6 de abril de 2026 en la Casa Blanca.

.@POTUS: "Iran cannot have a nuclear weapon... They just don't want to say 'uncle.' They don't want to cry, as the expression goes, 'uncle' — but they will. And if they don't, they'll have no bridges. They'll have no power plants. They'll have no anything." pic.twitter.com/seK98WEXkp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

¿Por qué el régimen iraní rechazó la propuesta de cese al fuego de 45 días?

Irán rechazó una propuesta de cese al fuego elaborada por países de la región según la agencia de noticias estatal, la cual consiste en 10 cláusulas, entre las cuales están terminar con las hostilidades regionales “estableciendo un protocolo para el paso seguro en el estrecho de Ormuz, reconstrucción y el levantamiento de sanciones”.

¿Por qué el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos pone en vilo el tránsito del 20% del petróleo?

Diversos países que trabajan para terminar la guerra de Irán han enviado un borrador de propuestas para lograr un cese al fuego de 45 días. El plan fue enviado a Estados Unidos a última hora del domingo 5 de abril, cuando Trump exigió que se reabriera el estrecho de Ormuz o habría más ataques el martes.

La propuesta fue rechazada por el mismo Irán, ya que considera que la pausa en los ataques permitiría a los adversarios prepararse para seguir con la guerra.

"Paso significativo, pero no suficiente": la respuesta de Trump a la tregua

Al respecto, Trump consideró que esta propuesta es un “paso significativo”, pero no es “lo suficientemente bueno”. Destacó que él es la única persona capaz de decir si hay un cese al fuego en la guerra de Irán.

.@POTUS: "We could leave right now and it would take them 15 years to rebuild what they have... But I want to finish it up. Iran CANNOT have a nuclear weapon. They are lunatics — and you can't put nuclear weapons in the hands of a lunatic." pic.twitter.com/fH1jNaMzHU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

El objetivo de Estados Unidos: evitar que Irán obtenga un arma nuclear

El presidente estadounidense señaló que podrían abandonar la región del Medio Oriente y al régimen iraní le tomaría 15 años reconstruir, “pero quiero terminarlo”. Reiteró que la misión principal es que Irán no tenga un arma nuclear, ya que “son lunáticos. Y no puedes poner un arma nuclear en manos de un lunático”.