OTAN y Ucrania discutirán el acuerdo de granos del Mar Negro ante la salida de Rusia

La OTAN dijo que debatirá la próxima semana con Ucrania a petición de su presidente, Volodímir Zelenski, sobre la seguridad en el Mar Negro y, en particular, sobre el funcionamiento de un corredor para la exportación de cereales.

La portavoz de la OTAN, Oana Lungescu, dijo que el Consejo OTAN-Ucrania, creado en la cumbre de la alianza de este mes, discutirá la situación tras la retirada de Rusia del acuerdo que supervisaba las exportaciones de grano desde los puertos ucranianos en el Mar Negro.

Propuse a Jens que el consejo se convocara sin demora para las consultas pertinentes sobre la crisis. La reunión tendrá lugar en los próximos días. Podemos superar la crisis de seguridad en el Mar Negro. Oana Lungescu / Portavoz de la OTAN

Zelenski indicó que solicitó la reunión sobre el acuerdo de cereales del Mar Negro en una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Lungescu explicó que los dos hombres hablaron de la retirada de Rusia del acuerdo de granos del Mar Negro y de sus "continuos intentos de convertir los alimentos en armas, que están afectando a millones de personas vulnerables en todo el mundo".

Según señaló, la reunión sobre el acuerdo del Mar Negro se celebrará a nivel de embajadores. A la reunión inaugural del consejo, en la cumbre de la OTAN en Vilna, asistieron jefes de Estado o de gobierno.

Zelenski dijo en un discurso nocturno por video que el consejo llevará la cooperación con la OTAN "a un nivel nuevo, más avanzado, el Consejo OTAN-Ucrania, y este mecanismo puede tener un impacto".

Rusia dijo que se retiró del acuerdo de granos de Mar Negro alegando que los países occidentales habían ignorado sus exigencias de garantizar sus exportaciones de alimentos y fertilizantes. Moscú afirmó que los barcos que se dirigen a los puertos ucranianos del Mar Negro podrían considerarse objetivos militares.

Good call with President @ZelenskyyUa on #Russia’s withdrawal from the Black Sea grain deal. We strongly condemn Moscow’s attempt to weaponise food. Allies stand with #Ukraine for as long as it takes & following #NATOSummit, Ukraine is closer to #NATO than ever before. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 22, 2023

¿Qué dijo la ONU sobre la posición de Rusia de retirarse del acuerdo de granos del Mar Negro?

Un aumento en los precios de los granos desde que Rusia renunció a un acuerdo que permite la exportación segura de cereales de Ucrania por el Mar Negro "amenaza potencialmente con el hambre y algo peor para millones de personas", dijo el jefe de ayuda de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad.

"Algunos pasarán hambre, algunos morirán de hambre, muchos podrían morir como resultado de estas decisiones", dijo Martin Griffiths al consejo de 15 miembros, y agregó que unos 362 millones de personas en 69 países necesitan ayuda humanitaria.

Los futuros de trigo de Estados Unidos en Chicago subieron más del 6% esta semana y el miércoles registraron su mayor ganancia diaria desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.