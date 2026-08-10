Pablo Lemus anuncia acciones para crisis de agua en Guadalajara y recuperar el turismo de Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció una inversión estatal de 2 mil 500 millones de pesos para iniciar la modernización de la Planta Potabilizadora número 1, en Miravalle, con el objetivo de mejorar la calidad del agua que recibe la Zona Metropolitana de Guadalajara; de acuerdo con lo explicado durante una entrevista, los primeros cambios comenzarían a percibirse entre octubre y noviembre .

La obra forma parte de un proyecto hidráulico más amplio que contempla también un nuevo acueducto para llevar agua desde Chapala hacia Guadalajara; ambos proyectos requieren alrededor de 20 mil millones de pesos , por lo que el gobierno estatal busca alternativas de financiamiento mientras espera respuesta de la Federación.

Lemus apuesta por mejorar el agua de Guadalajara

Ante la falta de recursos federales para avanzar en las obras de saneamiento, Lemus señaló que su administración decidió destinar recursos propios para comenzar los trabajos en la planta de Miravalle.

La primera etapa está prevista para concluir en marzo de 2027, fecha en la que el gobernador espera una mejora importante en la calidad del agua de la Zona Metropolitana.

💧 Desde hace varios meses, habitantes de la Zona Metropolitana de #Guadalajara han denunciado problemas con el abasto y la calidad del agua que reciben.



Además, #Jalisco enfrenta el reto de recuperar algunos de sus destinos turísticos tras la captura y muerte de "El Mencho".… pic.twitter.com/EFNmrNz0KE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 11, 2026

Jalisco también busca recuperar el turismo

Durante la entrevista, Lemus reconoció que Puerto Vallarta todavía no recupera la ocupación hotelera previa al 22 de febrero; actualmente, señaló, se encuentra alrededor del 70% de aquel nivel.

Para recuperar visitantes, Jalisco impulsa promociones en Estados Unidos y otros mercados, además de campañas con medios e influencers para mostrar las condiciones actuales de destinos como Puerto Vallarta, Guadalajara, Tequila y Chapala.