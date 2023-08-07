VIDEO: Brasileño y su hijo de 12 años mueren en accidente aéreo; niño piloteaba el avión

Un padre brasileño y su hijo de tan solo 12 años de edad murieron durante un accidente aéreo luego de que dejó al niño pilotar un avión privado. Garon Maia, un exitoso ganadero y padre brasileño, junto con su hijo de 12 años, Francisco, mejor conocido como Kiko, murieron en un accidente aéreo ocurrido en la frontera entre los estados de Rondonia y Mato Grosso.

Esta tragedia aérea ocurrió desde el pasado 29 de julio pero recién se hicieron virales los videos en donde se muestra al padre brasileño y a su hijo de 12 años a bordo de un avión privado.

Brasileño y su hijo de 12 años mueren en accidente aéreo; el niño piloteaba el avión

La aeronave, un avión bimotor Beechcraft Baron 58 era piloteado por el menor, cuando súbitamente se estrelló en una densa área forestal, a tan solo cinco minutos después de haber despegado del aeropuerto de Vilhena en la localidad de Rondonia. Los restos del avión privado y los cuerpos tanto del padre brasileño como del hijo fueron localizados al día siguiente del trágico accidente aéreo.

Garon Maia voló desde una granja familiar ubicada en la ciudad de Nova Conquista, y posteriormente se detuvo en un aeropuerto en Vilhena para repostar, informó un empleado de la granja familiar. El padre brasileño intentaba llevar a su hijo de regreso a Campo Grande, en donde vive con su madre.

El avión privado que despegó a las 5:50 de la tarde (hora local), desapareció del radar ocho minutos después del despegue y luego se estrelló. “La avioneta se estrelló muy cerca del terreno arado, no le dio tiempo a aterrizar”.

Brasil || Tragedia triple



Garon Maia, un empresario y ganadero de Brasil, perdió la vida junto a su hijo de 12 años, después de cederle el control de su avioneta, mientras el bebía cerveza y se grababa un video. Las imágenes se hicieron virales en las últimas horas. ->sigue pic.twitter.com/97sjpBC9Sr — Ivan Manzano (@IvanMan46341105) August 6, 2023

Video: Menor de 12 años pilotea un avión privado mientras su padre se toma una cerveza

Imágenes de un video que se hizo viral en redes sociales muestran al menor de 12 años mientras pilotea un avión privado bajo la supervisión de su padre, quien bebía una cerveza en el asiento del copiloto.

“Espera, ¿todo listo? Nada delante, ok. Vamos, 600 caballos, puedes empujar. 600 Kiko, anda”, dice el padre brasileño. “Mano en la palanca, mano en la palanca. Mantén la mano allí y mira la velocidad”, agrega el padre al que posteriormente se le ve bebiendo una cerveza y le pregunta a su hijo: "El pasajero puede tomar una, ¿verdad, Kiko?".

Esto ha desatado una gran polémica tanto en Brasil como en varias partes del mundo en donde se cuestionan acerca de las responsabilidades del padre, además de las precauciones que se deben de mantener a la hors de volar.