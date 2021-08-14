Padre de familia golpea a un profesor por no usar cubrebocas

Un padre de familia golpeó en la cara a un profesor de una escuela primaria en el norte de Carolina, Estados Unidos, luego de discutir con varios docentes por no utilizar cubrebocas y exponer a su hija y a sus compañeros.

De acuerdo con un medio internacional, el director de la escuela narró que el pasado miércoles un padre de familia llegó tarde a recoger a su hija, por lo que fue llevada a su oficina mientras esperaba.

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Cuando el padre llegó por la estudiante, se dio cuenta que varios maestros no portaban el cubrebocas, pero en ese momento no dijo nada y salió del plantel con la menor.

Sin embargo, más tarde el hombre regresó a la primaria sin su hija, y comenzó a reclamarle a los profesores por no utilizar cubrebocas, una de las medidas implementadas para evitar el contagio de Covid-19.

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Incluso, el padre de familia acusó a los docentes de "tratar a los niños como animales", explicó el director al medio. Cuando la discusión subió de tono, un profesor de sexto grado intervino con la intención de tranquilizar las cosas, no obstante en lugar de calmar la situación ambos comenzaron a golpearse, hasta que la policía de Sutter Creek llegó al lugar.

El profesor tuvo que ser trasladado a un hospital por las graves heridas que tenía en el rostro y las cuales necesitaron suturas, mientras que el padre de familia salió de la escuela y no fue arrestado.

El director de la escuela rechazó la agresión del padre contra el profesor

El superintendente rechazó el acto de violencia pero también señaló que entiende que los padres estén preocupados por la salud de sus hijos y las medidas de sanidad que toman las escuelas para mantenerlos a salvo, como el uso de cubrebocas.

Además, envió una carta a los padres de familia explicándoles la situación y advirtió que no tolerará ningún tipo de agresiones hacía los profesores del plantel.

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"Nunca se tolerará agredir a un miembro del personal en ningún campus escolar y será procesado en la mayor medida posible de la ley", advirtió.

