"¡Hoy toca cumplir con el corazón!": Padres de bebés con oxígeno recibirán su nuevo auto y abren su cuenta de TikTok

¡Un final feliz! La historia de los padres que caminaban por las calles de la CDMX cargando dos bebés con tanques de oxígeno han conmovido a todo el país, demostrando que aún somos buenos.

Tras una intensa búsqueda en redes sociales y algunos días de espera, la joven pareja ya tiene fecha para la entrega del nuevo automóvil, una noticia que tocó los corazones de millones de personas.

"Las cosas de corazón no necesitan ruido": Todo listo para la entrega del auto

A través de una publicación de Facebook, el usuario que buscaba a los padres de los bebés, compartió que en el mes de febrero se les hará entrega del nuevo vehículo, asegurando que es un momento que llena de alegría a la familia.

"Un momento que no solo llena de alegría a una familia, sino que todo México se llena de felicidad, porque esta historia la vio mucha gente y tocó muchos corazones", contó en redes sociales.

Además, recalcó que las cosas hechas con el corazón no necesitan ruido, necesitan compromiso.

Madre de los mellizos llega a TikTok para agradecer el apoyo recibido

Valeria, la madre de los bebés con oxígeno, abrió una cuenta de TikTok, en la que agradeció a todas las personas por el apoyo que le han demostrado a ella, a su pareja y a sus mellizos, de 2 meses de edad, además de la buena energía y las bendiciones que les envían por comentarios.

"No saben cómo se siente de lindo saber que existen personas allá afuera que a pesar de que no nos conocen, están dispuestas a apoyarnos y a siempre defendernos", contó en sus redes sociales.

Además, le agradeció a Heriberto y a su familia por haberles regalado un automóvil, aseguró que la unidad será muy útil para el llevar a los bebés a las citas médicas.

Por otro lado, agradeció a las personas que están dispuestas a donar a medicamentos, oxígenos y dinero, asegurando que el seguro cubre todos los gastos de los bebés; sin embargo, estos insumos podrían servirles a otros bebés que lo necesiten.

Capturan a la pareja caminando por las calles cargando a sus bebés y tanques de oxígeno

El video de la pareja con los dos bebés en CDMX fue capturada desde el pasado 19 de enero 2026, cuando Yessenia Barraza, viaja a bordo de un vehículo de aplicación.

La usuaria narró que ella se encontraba grabando su recorrido, cuando notó que la pareja, que llevaban a dos bebés con tanques de oxígeno, bajaban las escaleras de un puente peatonal.

Cada uno llevaba un bebé, mientras que el padre cargaba un tanque de oxígeno en cada mano. Imágenes que retrataron una historia fuerte y conmovedora.