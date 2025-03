“Quién dice si mi hijo no estaba ahí también”: Padres piden justicia por familiares desaparecidos en luto nacional CDMX

El pasado 15 de marzo 2025, fue un día de luto nacional por las víctimas del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, en el que madres y padres de familiares desaparecidos acudieron para exigir justicia.

“Nuestro país se ha vuelto una fosa común para todos (...) Prácticamente todos lados han encontrado cuerpos”, compartió Perfecta López, familiar de un desaparecido.

Familiares de desaparecidos exigen justicia para las víctimas

Al luto nacional en el Zócalo CDMX, acudió la señora Perfecta, quien busca a su hijo, Johari, quien desapareció hace 3 años, cuando realizaba un viaje por trabajo, y tras el hallazgo de la “escuelita de terror”, ha aumentado la indignación por la crítica situación en México.

“No sabemos si mi hijo todavía tenga la oportunidad de estar vivo o ya no esté vivo (...) Quien dice si no mi hijo estaba ahí también”, dijo la madre de Johari.

Abraham, otra de las víctimas, estaba en Escobedo Nuevo León, cuando desapareció hace aproximadamente 10 meses. El padre de la víctima pide que lo dejen regresar a casa, pues su familia lo sigue esperando.

“Boludo, si me escuchas aquí está papá, aquí está tu hermana, tu familia (...) Te estamos esperando hijo”, expresó Gustavo Hernández, padre de Abraham.

Así se vivió el luto nacional en el Zócalo CDMX

Miles de personas se reunieron en la explanada del Zócalo CDMX, llevando zapatos y veladoras que fueron encendidas en memoria de las víctimas del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, ubicado en el rancho Izaguirre.

Fue una jornada de luto llena de dolor, pero también fue un grito para exigirle al gobierno justicia por las miles de desaparecidas y desaparecidos en México, una situación que cada vez es más grave.

Esta concentración de colectivos de búsqueda y de familiares desaparecidos se extendió hasta la noche del pasado sábado.

“Queremos levantar la voz precisamente para que el Gobierno Federal haga el trabajo que les corresponde”, dijo Roberto Salazar, familiar de desaparecido, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).