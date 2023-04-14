¡Lamentable! Esta es la historia de Pai Lin, la elefanta que pasó 25 años cargando turistas

En Tailandia se hizo conocida la historia de Pai Lin, una elefanta que sufrió severos problemas de salud luego de pasar 25 años cargando turistas; Actualmente, el país asiático encuentra en el turismo una de las principales actividades económicas.

Se estima que la elefanta Pai Lin cargaba diariamente alrededor de seis turistas, pues en dicha nación tienen la costumbre de usarlos para pasear a viajeros en las calles o en la selva.

Actualmente, la elefanta se encuentra resguardada por una fundación que previene el maltrato animal; sin embargo, lamentaron la situación por la que atravesó durante todos los años que trabajó con el comercio tailandés.

¿Qué daños sufrió Pai Lin, la elefanta que cargaba turistas en Tailandia?

Autoridades indicaron que Pai Lin, es una elefanta de 71 años que se encuentra en un mal estado de salud a raíz de cargar a turistas en Tailandia; los informes señalan que tiene la columna destrozada debido a que por su anatomía no puede levantar pesos ajenos.

Adicionarles peso puede representar un riesgo para su salud, ya que la distribución de las cargas es más compleja para ellos que para otros animales, sumando la cantidad de horas que deben trabajar al día.

Entre los daños que puede tener la elefanta, Pai Lin son:



Estrés.

Daños por golpes.

Ceguera.

Sordera.

Los problemas en los elefantes podrían ser severos si trabajan bajo los rayos del Sol, pues su piel es sensible a pesar de aparentar lo contrario.

Pai Lin: ¿Qué asociación rescató a la elefanta?

En el año 2006 la Fundación de Amigos de la Vida Silvestre de Tailandia (WFFT, por sus siglas en inglés), rescató a Pai Lin y ahora vive con 24 elefantes que también lograron salvaguardar su integridad en la región de Hua Hin, cerca de Bangkok.

La fundación agregó que llegó con múltiples problemas de salud que al día de hoy se reflejan, pues tiene cicatrices y un deterioro en sus tejidos.

"La espalda de Pai Lin todavía tiene cicatrices de antiguos puntos de presión. Esta presión continua sobre los cuerpos (de los elefantes) puede deteriorar el tejido y los huesos de su espalda, causando daños físicos irreversibles en sus espinas", explicó la Fundación.

Entre los síntomas que presentaba la elefanta Pai Lin están:



Bajo peso.

Deshidratación.

Secreción nasal y ocular.

Infección respiratoria.

Llagas en la columna.



Organizaciones que combaten el maltrato animal en el mundo

Alrededor del mundo hay organizaciones que combaten el maltrato animal y ayudan a disminuir los casos de violencia, la mayoría de ellos lo hacen sin fines de lucro; sin embargo, las personas pueden ayudarles con donaciones que ayudan a contribuir en alimentos, medicinas y un hogar digno.

Algunas de las organizaciones que ayudan en el combate del maltrato contra animales son:

