Ricardo Salinas Pliego exige justicia por trabajador de la CFE que golpeó a un perrito

En las últimas horas, un video se volvió viral en redes sociales y generó indignación en la población, pues se muestra cómo un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) golpea a un perrito con una varilla en las calles de Puebla, por lo que el fundador de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, exigió justicia a través de sus redes sociales.

“No lo puedo creer… no me da la cabeza para que alguien haga algo así y las autoridades de Puebla no le den un castigo ejemplar”, aseguró Salinas Pliego mediante su cuenta de Twitter, además de mencionar al gobernador del estado, Sergio Salomón y cuestionar "¿qué le pasa a esta gente?”.

El video fue difundido por Protectores Animalistas de Zacatlán, pues ocurrió en el municipio del mismo nombre el pasado viernes 31 de marzo, concretamente en la colonia Estrella, por lo que solicitaron que se realizara una denuncia correspondiente de la agresión animal por parte de elementos de la CFE.

Ricardo Salinas Pliego pide “castigo ejemplar” al operador de la CFE que golpeó a un perrito

VIDEO: Trabajador de la CFE golpea a un perro en Puebla

El video de la agresión a un perrito en Puebla muestra cómo una camioneta de la CFE se encuentra estacionada en la Privada de Carlos Salazar y a su lado va caminando el canino sin molestar a nadie. Posteriormente, el conductor se baja del vehículo y toma una aparente varilla de la zona de carga, para después golpear con mucha fuerza al perrito.

La grabación incluye el audio y se puede escuchar como el animal llora por el golpe, por lo que Bienestar Animal de Puebla solicitó a los testigos presentar toda la información para volver la denuncia formal ante la Fiscalía del Estado, ya que la pena por agresión animal en Puebla es de hasta cuatro años de prisión y más de 25 mil pesos de multa.

Otro caso de crueldad animal en Puebla. Un trabajador de la CFE golpeó a un perro con una varilla de metal. @BravoLucy #HechosAM @AztecaNoticias pic.twitter.com/qJWbBI8Um5 — Hechos AM (@HechosAM) April 5, 2023

De acuerdo con asociaciones civiles del estado que se expresaron en redes sociales, el perrito habría necesitado atención veterinaria por heridas cerca de la oreja, además de identificar al vehículo con matrícula 86095.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que un trabajador de la CFE Puebla es denunciado en redes sociales por agresión animal. En mayo de 2022 se volvió viral otro video en Santiago Momoxpan, dentro de Cholula, donde exhibieron a un miembro del personal por haber agredido a una perrita con un desarmador.

Multas por maltrato animal en la CDMX

Apenas el pasado 3 de marzo de 2023, la Gaceta Oficial de la CDMX publicó las nuevas sanciones para los agresores denunciados formalmente. El Congreso de la CDMX aprobó que la multa por agresión animal podría ser de hasta 10 años de cárcel, pues se reformó el Código Penal local, la Ley de Protección a los Animales, y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Esto incluye agresiones como abandono, mutilaciones por motivos estéticos, maltrato, crueldad, envenenamiento, secuestro y consumo de animales de compañía.