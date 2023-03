VIDEO: Turista sobrevive tras romperse la cuerda del bungee en Tailandia

Un turista, identificado como Mike, logró sobrevivir a un salto en bungee luego de que la cuerda se rompiera a unos escasos metros del agua en Tailandia. El momento quedó grabado en un video.

El hombre de 39 años, originario de Hong Kong, quiso pasar unas vacaciones de aventura con sus amigos en un popular parque de diversiones de Tailandia, por lo que decidió lanzarse del bungee desde una plataforma de 10 pisos de altura.

Lo que parecía diversión, pronto se convirtió en un momento de angustia y terror cuando la cuerda elástica que sostenía a Mike se rompió justo segundos antes del final del salto y a unos cuantos metros del agua.

Un turista sobrevivió de puritito milagro en Tailandia después de que la cuerda del bungee se rompió en un parque de atracciones pic.twitter.com/O77Jw1pHK2 — Alekx Rodríguez (@alekx_04) March 23, 2023

El turista cayó directo al agua y solo tuvo que nadar algunos metros para salir. De inmediato fue llevado a un hospital para que recibiera atención médica, por fortuna solo presentó algunos golpes y moretones en el cuerpo.

“Aterricé sobre mi lado izquierdo, aquí las heridas fueron graves. Fue como si me hubieran dado una paliza”, relató Mike a la agencia de noticias CNN.

Agregó que tenía los ojos cerrados y solo se dio cuenta que la cuerda se había roto hasta que vio que estaba rodeado de agua.

“Estaba muy alto, así que cerré los ojos. Pensaba volver a abrirlos cuando rebotara… Me di cuenta de que la cuerda se había roto cuando abrí los ojos y estaba rodeado de agua”, relató el turista.

¿Qué tan peligroso es saltar del bungee como el turista de Tailandia?

Saltar del bungee puede ser una de las actividades de más adrenalina, sin embargo, también tiene un cierto grado de riesgo, ya que el salto puede provocar algunas lesiones e incluso la muerte cuando no se cuenta con las medidas de protección adecuadas.

Algunas de las lesiones más comunes provocados por el salto en el bungee son quemaduras con la cuerda, dislocaciones, daños oculares y hasta traumatismos.

También puede haber accidentes más graves cuando las personas no están bien aseguradas, cuando las cuerdas son viejas y no tiene el mantenimiento adecuado, ya que puede romperse, o si los instructores no están bien capacitados.