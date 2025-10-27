Militantes del PAN en Campeche se enfrentan a sillazos durante elección interna

Lo que debía ser una jornada partidista terminó en un escándalo. La elección del Consejo Político Estatal del PAN en Campeche derivó en una trifulca a golpes dentro del Hotel Ocean View, donde militantes intercambiaron insultos, empujones y hasta sillazos.

El saldo: al menos un herido, el diputado local Josué Rodríguez Golib, quien recibió un golpe en la cabeza con una silla plegable, según testigos.

El legislador, también secretario general del partido, fue auxiliado tras el incidente mientras el resto de los asistentes intentaba poner orden entre los gritos.

Pelea en el PAN Campeche: Todo lo que tienes que saber sobre el incidente durante la eleccion de consejeros

De acuerdo con medios locales, el ambiente se tornó hostil cuando ingresó al salón la presidenta estatal del PAN, Nelly Márquez Lara, figura señalada por un grupo de militantes de presuntas irregularidades y prácticas fraudulentas dentro del partido.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Márquez discutiendo de forma acalorada con Gabriel Guerra Sandoval, quien finalmente resultó electo como delegado. En medio del caos, se observan empujones y gritos mientras algunos asistentes intentan contener la pelea.

A pesar del desorden, la elección se llevó a cabo en apenas una hora y media. Hasta el cierre de esta nota, la dirigencia panista campechana no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la violencia registrada.

¡A ‘ guamazos’ y empujones!



Así fue la elección del consejo del #PAN en Campeche. #Video🎥👇🏽 pic.twitter.com/Pvolk96mi2 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 27, 2025

La crisis de unidad que sacude al PAN en Campeche

El enfrentamiento no es un hecho aislado: refleja una fractura que desde hace meses corroe al panismo campechano. En julio, la exdirigente Rosario Cruz Hernández y el propio Rodríguez Golib acusaron públicamente a Márquez de ser una “delincuente electoral”, responsabilizándola de manipular el padrón interno para imponer consejeros afines.

Las pugnas internas ya habían sido objeto de revisión por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), que ordenó reponer el proceso interno y emitir una nueva convocatoria. Sin embargo, el llamado no frenó las tensiones.

El enfrentamiento del fin de semana terminó por exhibir que el PAN en Campeche podría atraversar una crisis de unidad.