¿Hay más? PAN denuncia otros “votos fantasma” como el de Pedro Haces

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados ha tomado una postura firme ante lo que consideran una irregularidad grave en el proceso legislativo. Los diputados del PAN han exigido a la Mesa Directiva del Congreso que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el llamado “voto fantasma” que se registró durante la votación de la polémica reforma de Supremacía Constitucional .

Esta exigencia no solo se centra en el legislador de Morena, Pedro Haces, sino que también abarca a otros representantes que, según el PAN, habrían emitido votos de manera irregular.

Los panistas argumentan que la explicación ofrecida por la Junta de Coordinación Política, que atribuyó la situación a una “intermitencia” en el servicio de internet, no es suficiente ni convincente. Para ellos, esta justificación no aborda adecuadamente la seriedad de la problemática, que podría comprometer la integridad del proceso legislativo.

Diputados del PAN a los responsables del voto fantasma

Los diputados del PAN han solicitado que se identifiquen y sancionen a todos los responsables de esta situación, argumentando que es esencial mantener la confianza en las instituciones democráticas.

En este contexto, el partido también ha enfatizado la importancia de establecer mecanismos que eviten que incidentes similares ocurran en el futuro, asegurando así un funcionamiento adecuado y transparente del sistema legislativo.

PAN denuncia más votos fantasma como el de Pedro Haces⚖️



Exigieron a la Mesa Directiva que se apliquen sanciones a quienes resulten responsables por el “voto fantasma” de Pedro Haces y de otros más que se emitieron durante la votación de la reforma de Supremacía Constitucional. pic.twitter.com/jhumcxPb1E — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 6, 2024

¿Qué dijo el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sobre “voto fantasma”?

Después del escándalo que desató el “voto fantasma” del diputado de Morena, Pedro Haces, para las autoridades de Cámara de Diputados se trató de una “intermitencia”.

El caso fue analizado y discutido en la Junta de Coordinación por los líderes parlamentarios a quienes se les dio un informe técnico de lo ocurrido con el voto del diputado Haces, quien no acudió a la sesión donde se aprobó la reforma de Supremacía Constitucional, pero su voto se vio reflejado en el tablero electrónico del Salón de Sesiones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguro que no hubo voto fantasma y todo se trató de una falla técnica del proveedor de internet que prometió ya no volverá a pasar.

“No hubo ningún voto fantasma, hubo una intermitencia técnica, se investigó, se dio la resolución (...) Fue una intermitencia en el sistema de internet del proveedor, hay un proveedor que da este servicio y esa intermitencia se presenta a veces cuando por equivocación algún diputado utiliza una tableta que no le corresponde a veces en esa intermitencia se carga momentáneamente el voto, se revisa y ya no fue contabilizado. Pero, es un tema, eminentemente técnico, que tiene que ver con la proveeduría de internet (...) Es algo que puede suceder normalmente y que no se ve como una situación de manipulación ni mucho menos.”, puntualizó.