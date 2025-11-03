El PAN acusa a gobierno federal y estatal de incapacidad tras magnicidio de Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido este fin de semana, desató una nueva y enérgica ola de críticas hacia la estrategia de seguridad del gobierno federal y estatal. El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado condenó el crimen, calificándolo como una “afrenta directa al Estado mexicano”, y exigió resultados reales y verificables ante el deterioro de la seguridad pública.

Senadores del PAN exigen valorar salida de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador de Michoacán

En un pronunciamiento difundido este lunes, los senadores de Acción Nacional señalaron que el ataque, ocurrido en una de las ciudades más violentas del país, demuestra “la incapacidad de los gobiernos Federal y estatal para garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

El GPPAN en el Senado condena el cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.



Este crimen es una afrenta al Estado mexicano y evidencia la incapacidad de los gobiernos federal y estatal para garantizar seguridad.

El PAN responsabilizó directamente al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, por la crisis de violencia:

“No puede seguir evadiendo su responsabilidad. Su silencio y falta de resultados han permitido que la violencia se normalice, mientras comunidades enteras viven bajo el miedo cotidiano”, señala el documento. El grupo parlamentario incluso planteó que, frente a la “realidad de ingobernabilidad”, debe valorarse “su salida del gobierno, a fin de propiciar resultados tangibles en materia de seguridad”.

Los senadores recordaron que, a pesar de las reformas que concentraron las tareas de seguridad en mandos militares, la promesa de devolver la paz no se ha cumplido.

“Desde Acción Nacional afirmamos con claridad: la estrategia de abrazos a los criminales fracasó”, señala el posicionamiento. “El centralismo militarizado no ha servido, la sociedad sigue indefensa y las autoridades locales desprotegidas... la vida de los mexicanos no puede seguir siendo moneda de cambio política.”El PAN advirtió que el asesinato de Carlos Manzo, quien previamente había denunciado amenazas contra él y su familia, “no puede quedar en la impunidad ni en la estadística”, siendo una "prueba dolorosa de que la estrategia actual no funciona".

El homicidio del alcalde se suma a la creciente ola de violencia en Michoacán, donde recientemente fueron asesinados el líder de productores de limón Bernardo Bravo y el empresario citrícola Javier Vargas, ambos tras denunciar extorsiones del crimen organizado.