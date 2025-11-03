El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló en conferencia de prensa nuevas imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran el momento exacto del atentado y el trayecto del agresor del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado en pleno evento por el Día de Muertos el pasado sábado 1 de noviembre.

VIDEO: Así fue el trayecto del asesino del alcalde Carlos Manzo captado por cámaras de seguridad

De acuerdo con el fiscal, hay al menos dos personas involucradas, uno de ellos el autor material que fue abatido al momento. El asesino se hospedó en un hotel ubicado en el centro de la ciudad, aproximadamente a las 16:00 horas, y este realizó compras en establecimientos comerciales del área cercana a la plaza municipal, donde se coloca una sudadera blanca que utilizó para realizar el crimen.

(VIDEO) Revelan nuevas imágenes del agresor del alcalde Carlos Manzo; así fue el atentado

En primera instancia fue caminando para meterse al cuadro de la plaza principal alrededor de las 20:10 horas. Posteriormente, se va acercando al altar de la catrina donde está el evento del festival de las velas, hace un recorrido por la parte superior donde no hay mucha gente y es cuando logra acercarse al alcalde.

Finalmente, cuando logra acercarse lo suficiente a Carlos Manzo, donde dispara el arma en al menos siete ocasiones, según las pruebas balísticas. Corre, pero segundos después es sometido y abatido en el mismo lugar.

Asimismo, el fiscal destacó que el asesino tiene entre 17 y 19 años, pero no ha sido identificado, utilizó un arma de 9 mm ligada a dos crímenes previos y dio positivo a metanfetaminas y marihuana.

Habitantes exigen justicia ante el asesinato de su alcalde Carlos Manzo

La mañana de este lunes, cientos de estudiantes de distintos planteles educativos marcharon por calles de la ciudad para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, además de que también fue bloqueada la carretera Uruapan-Los Reyes.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, eñaló que no hay indicios de que la policía municipal que escoltaba a Carlos Manzo tuviera algo que ver con su asesinato.